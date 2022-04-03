https://sputnik-georgia.ru/20220403/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-217-265704698.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 217

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 217

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 496 инфицированных 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T10:54+0400

2022-04-03T10:54+0400

2022-04-03T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 217, скончались пять человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 649 222 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 592 человека, а с начала пандемии – 1 627 958. Скончались 16 756.За сутки сделан 13 061 тест на коронавирус, в том числе 9 714 на антиген и 3 347 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,66%, за последние 14 дней – 2,88%, за последние семь дней – 2,24%.К этому времени сделано 2 861 817 прививок, в том числе за последние сутки – 61.До завершения пандемии еще далеко – Кулумбегов >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 496 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, коронавирус covid-19