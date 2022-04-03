https://sputnik-georgia.ru/20220403/domashnego-tirana-zaderzhali-na-vostoke-gruzii-265713381.html

Домашнего тирана задержали на востоке Грузии

Домашнего тирана задержали на востоке Грузии

По версии следствия, задержанный систематически подвергал свою 29-летнюю жену физическому и психологическому насилию 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T20:26+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Полиция Кахети задержала мужчину за тяжкие преступления, совершенные против членов семьи, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Задержанный обвиняется в изнасиловании жены на почве гендерной нетерпимости, неоднократном избиении жены в присутствии несовершеннолетнего, в угрозах, в доведении до самоубийства и совершении развратных действий в отношении детей, заведомо для виновного не достигших четырнадцати лет.Следствием установлено, что 40-летний обвиняемый систематически подвергал свою 29-летнюю жену физическому и психологическому насилию на почве гендерной нетерпимости. Кроме того, обвиняемый принуждал жену к сексуальной связи против ее воли, при этом совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних детей, говорится в заявлении МВД.Жертвами семейного насилия в Грузии в 2021 году стали 8,4 тысячи человек >>Обвиняемому грозит от 10 до 13 лет тюрьмы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, семейное насилие, мвд грузии