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Домашнего тирана задержали на востоке Грузии
Домашнего тирана задержали на востоке Грузии
По версии следствия, задержанный систематически подвергал свою 29-летнюю жену физическому и психологическому насилию 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T20:26+0400
2022-04-03T20:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Полиция Кахети задержала мужчину за тяжкие преступления, совершенные против членов семьи, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Задержанный обвиняется в изнасиловании жены на почве гендерной нетерпимости, неоднократном избиении жены в присутствии несовершеннолетнего, в угрозах, в доведении до самоубийства и совершении развратных действий в отношении детей, заведомо для виновного не достигших четырнадцати лет.Следствием установлено, что 40-летний обвиняемый систематически подвергал свою 29-летнюю жену физическому и психологическому насилию на почве гендерной нетерпимости. Кроме того, обвиняемый принуждал жену к сексуальной связи против ее воли, при этом совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних детей, говорится в заявлении МВД.Жертвами семейного насилия в Грузии в 2021 году стали 8,4 тысячи человек >>Обвиняемому грозит от 10 до 13 лет тюрьмы.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, семейное насилие, мвд грузии
Домашнего тирана задержали на востоке Грузии
По версии следствия, задержанный систематически подвергал свою 29-летнюю жену физическому и психологическому насилию
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Полиция Кахети задержала мужчину за тяжкие преступления, совершенные против членов семьи, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Задержанный обвиняется в изнасиловании жены на почве гендерной нетерпимости, неоднократном избиении жены в присутствии несовершеннолетнего, в угрозах, в доведении до самоубийства и совершении развратных действий в отношении детей, заведомо для виновного не достигших четырнадцати лет.
Следствием установлено, что 40-летний обвиняемый систематически подвергал свою 29-летнюю жену физическому и психологическому насилию на почве гендерной нетерпимости. Кроме того, обвиняемый принуждал жену к сексуальной связи против ее воли, при этом совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних детей, говорится в заявлении
МВД.
Обвиняемому грозит от 10 до 13 лет тюрьмы.