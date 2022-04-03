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Еще один грузинский дзюдоист одержал победу на турнире в Анталье
Еще один грузинский дзюдоист одержал победу на турнире в Анталье
Всего сборная Грузии по дзюдо увозит из Антальи четыре медали - два золота и два серебра 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T23:48+0400
2022-04-03T23:48+0400
2022-04-03T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевал вторую для сборной Грузии золотую медаль на турнире Большого шлема в турецкой Анталье.С 1 по 3 апреля в Анталье проходит турнир Большого шлема по дзюдо. Для участия в соревнованиях прибыли 525 спортсменов из 63 стран, в том числе 11 дзюдоистов из Грузии.В финале Тушишвили одолел Алишера Юсупова из Узбекистана.Грузинский дзюдоист завоевал золото на турнире в Турции >>Еще один грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе (- 90 кг) в финале проиграл кубинцу Ивану Фелипе Сильве Моралесу и завоевал серебро.Всего сборная Грузии увозит из Антальи четыре медали - два золота и два серебра. В первый день турнира серебряную медаль Грузии принес Лухум Чхвимиани (60 кг), а в субботу золото завоевал 19-летний Георгий Терашвили.
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Еще один грузинский дзюдоист одержал победу на турнире в Анталье
Всего сборная Грузии по дзюдо увозит из Антальи четыре медали - два золота и два серебра
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевал вторую для сборной Грузии золотую медаль на турнире Большого шлема в турецкой Анталье.
С 1 по 3 апреля в Анталье проходит турнир Большого шлема по дзюдо. Для участия в соревнованиях прибыли 525 спортсменов из 63 стран, в том числе 11 дзюдоистов из Грузии.
В финале Тушишвили одолел Алишера Юсупова из Узбекистана.
Еще один грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе (- 90 кг) в финале проиграл кубинцу Ивану Фелипе Сильве Моралесу и завоевал серебро.
Всего сборная Грузии увозит из Антальи четыре медали - два золота и два серебра. В первый день турнира серебряную медаль Грузии принес Лухум Чхвимиани (60 кг), а в субботу золото завоевал 19-летний Георгий Терашвили.