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Грузинский дзюдоист завоевал золото на турнире в Турции
Грузинский дзюдоист завоевал золото на турнире в Турции
В завершающий день турнира за медали в турнире "Большого шлема" поборются шесть спортсменов из Грузии 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T12:31+0400
2022-04-03T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Терашвили (73 кг) завоевал золото на турнире Большого шлема по дзюдо в турецкой Анталье.С 1- 3 апреля в Анталье проходит турнир Большого шлема по дзюдо. Для участия в соревнованиях прибыли 525 спортсменов из 63 стран, том числе 11 дзюдоистов из Грузии.В финале 19-летний Терашвили победил итальянца Мануэля Ломбардо.Грузинский дзюдоист выиграл серебро на турнире в Турции >>Еще один грузинский дзюдоист - Георгия Шеразадашвили (81 кг), остался без медалей, проиграв 1/8 финала.В завершающий день турнира за медали поборются Бека Гвиниашвили, Лука Майсурадзе, Онисе Санеблидзе, Георгий Бериашвили, Гурам Тушишвили, Софио Сомхишвили.В первый день турнира серебряную медаль сборной Грузии принес чемпион мира Лухум Чхвимиани (60 кг) . В финале весовой категории до 60 килограммов Чхвимиани проиграл дзюдоисту из Тайбея Юнг Вей Янгу, получившему за проведенный прием оценку "вазаари".
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грузия, новости, спорт, турция, гран-при по дзюдо
Грузинский дзюдоист завоевал золото на турнире в Турции
12:31 03.04.2022 (обновлено: 12:37 03.04.2022)
В завершающий день турнира за медали в турнире "Большого шлема" поборются шесть спортсменов из Грузии
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Терашвили (73 кг) завоевал золото на турнире Большого шлема по дзюдо в турецкой Анталье.
С 1- 3 апреля в Анталье проходит турнир Большого шлема по дзюдо. Для участия в соревнованиях прибыли 525 спортсменов из 63 стран, том числе 11 дзюдоистов из Грузии.
В финале 19-летний Терашвили победил итальянца Мануэля Ломбардо.
Еще один грузинский дзюдоист - Георгия Шеразадашвили (81 кг), остался без медалей, проиграв 1/8 финала.
В завершающий день турнира за медали поборются Бека Гвиниашвили, Лука Майсурадзе, Онисе Санеблидзе, Георгий Бериашвили, Гурам Тушишвили, Софио Сомхишвили.
В первый день турнира серебряную медаль сборной Грузии принес чемпион мира Лухум Чхвимиани (60 кг) . В финале весовой категории до 60 килограммов Чхвимиани проиграл дзюдоисту из Тайбея Юнг Вей Янгу, получившему за проведенный прием оценку "вазаари".