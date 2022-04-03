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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
На отрезках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T21:42+0400
2022-04-03T21:42+0400
2022-04-03T23:28+0400
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новости
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ситуация на военно-грузинской дороге
департамент автомобильных дорог
мцхета-степанцминда-ларс
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение автотранспорта на участках Степанцминда-Ларс и Гудаури- Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог.По информации Национального агентства окружающей среды, на отрезках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.Департамент автомобильных дорог призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.С понедельника погода в Грузии ухудшится >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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грузия, новости, погода, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
21:42 03.04.2022 (обновлено: 23:28 03.04.2022)
На отрезках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение автотранспорта на участках Степанцминда-Ларс и Гудаури- Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог.
По информации Национального агентства окружающей среды, на отрезках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.
Департамент автомобильных дорог призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.