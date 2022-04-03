https://sputnik-georgia.ru/20220403/vitse-premer-gruzii-port-anakliya-budet-postroen-265709428.html

Вице-премьер Грузии: порт Анаклия будет построен

Вице-премьер Грузии: порт Анаклия будет построен

В стране подготовлено несколько программ по развитию Анаклия и строительству порта, заявил министр 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T17:28+0400

2022-04-03T17:28+0400

2022-04-03T17:28+0400

грузия

новости

анаклия

экономика

леван давиташвили

порт анаклия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249060932_0:231:3069:1957_1920x0_80_0_0_211e14e4012b64800df2c8ba6d7cadc0.jpg

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Власти Грузии не отказались от намерения построить порт в Анаклия и провели исследование для более детального изучения вопроса, но для поиска инвестором надо решить проблемы с арбитражными судами, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт в стране, так как инвестор так и не смог выполнить финансовые обязательства. Консорциум в 2020 году вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды. Они требуют возместить финансовые убытки, которые, по их словам, превышают 1 миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.По его словам, на основании исследования подготовлено несколько программ по развитию Анаклия и строительству порта, однако пока у властей другие задачи."Для нас важен вопрос разрешения арбитражных споров, после чего мы реализуем этот проект", - сказал Давиташвили.Он также отметил, что власти Грузии наряду с осуществлением проекта строительства глубоководного порта работают и над улучшением существующей инфраструктуры.Когда Грузия начнет искать новых инвесторов для проекта порта в Анаклия >>"Сбой инфраструктуры — одна из проблем конкурентоспособности. Поэтому когда мы говорим о конкретных направлениях, одно из них — грузовое, и здесь тоже очень важна конкретная критическая транспортная инфраструктура. Для нас важно модернизировать существующие порты, и этот процесс продолжается", - сказал Давиташвили.Проект векаРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад 1еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порты не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, анаклия, экономика, леван давиташвили, порт анаклия