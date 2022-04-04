https://sputnik-georgia.ru/20220404/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-208-265718521.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 208

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 208

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 491 инфицированный 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T10:57+0400

2022-04-04T10:57+0400

2022-04-04T11:09+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 208, скончались двое человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 649 430 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 685 человек, а с начала пандемии – 1 628 643. Скончались 16 758.За сутки сделан 5 184 теста на коронавирус, в том числе 3 587 на антиген и 1 597 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,01%, за последние 14 дней – 2,82%, за последние семь дней – 2,23%.К этому времени сделано 2 861 953 прививки, в том числе за последние сутки – 9.Поколения инвалидов? К чему может привести постковидный синдром >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 491 пациент.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии