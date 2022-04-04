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Два грузинских борца стали вице-чемпионами Европы
Два грузинских борца стали вице-чемпионами Европы
На чемпионате Европы по греко-римской борьбе Грузия завоевала шесть медалей 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T08:02+0400
2022-04-04T08:02+0400
2022-04-04T08:42+0400
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чемпионат европы
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нугзар цурцумия
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Два грузинских борца Шмаги Болквадзе (72 кг) и Гела Болквадзе (82 кг) завоевали серебряные медали в заключительный день на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Будапеште. В финале Шмаги Болквадзе встретился с венгром Робертом Аттилой и в напряженной борьбе проиграл 2:3, а Гела Болквадзе уступил спортсмену из Азербайджана Рафику Гусейнову 1:2. Таким образом, на чемпионате Европы по греко-римской борьбе Грузия завоевала шесть медалей. Лери Абуладзе (63 кг) завоевал золотую медаль. Нугзар Цурцумия, выступавший в весовой категории до 55 кг, также боролся за первое место в финальном блоке, но, к сожалению, проиграл и завоевал серебряную медаль. Роберт Коблиашвили (87 кг) занял третье место на континентальном первенстве.
https://sputnik-georgia.ru/20220330/gruzinskiy-borets-volnogo-stilya-stal-chempionom-evropy-265602766.html
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грузия, новости, спорт, борьба, чемпионат европы, шмаги болквадзе, лери абуладзе, нугзар цурцумия
Два грузинских борца стали вице-чемпионами Европы
08:02 04.04.2022 (обновлено: 08:42 04.04.2022)
На чемпионате Европы по греко-римской борьбе Грузия завоевала шесть медалей
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Два грузинских борца Шмаги Болквадзе (72 кг) и Гела Болквадзе (82 кг) завоевали серебряные медали в заключительный день на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Будапеште.
В финале Шмаги Болквадзе встретился с венгром Робертом Аттилой и в напряженной борьбе проиграл 2:3, а Гела Болквадзе уступил спортсмену из Азербайджана Рафику Гусейнову 1:2.
Таким образом, на чемпионате Европы по греко-римской борьбе Грузия завоевала шесть медалей.
Лери Абуладзе (63 кг) завоевал золотую медаль. Нугзар Цурцумия, выступавший в весовой категории до 55 кг, также боролся за первое место в финальном блоке, но, к сожалению, проиграл и завоевал серебряную медаль. Роберт Коблиашвили (87 кг) занял третье место на континентальном первенстве.