https://sputnik-georgia.ru/20220404/dva-gruzinskikh-bortsa-stali-vitse-chempionami-evropy-265715375.html

Два грузинских борца стали вице-чемпионами Европы

Два грузинских борца стали вице-чемпионами Европы

На чемпионате Европы по греко-римской борьбе Грузия завоевала шесть медалей 04.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Два грузинских борца Шмаги Болквадзе (72 кг) и Гела Болквадзе (82 кг) завоевали серебряные медали в заключительный день на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Будапеште. В финале Шмаги Болквадзе встретился с венгром Робертом Аттилой и в напряженной борьбе проиграл 2:3, а Гела Болквадзе уступил спортсмену из Азербайджана Рафику Гусейнову 1:2. Таким образом, на чемпионате Европы по греко-римской борьбе Грузия завоевала шесть медалей. Лери Абуладзе (63 кг) завоевал золотую медаль. Нугзар Цурцумия, выступавший в весовой категории до 55 кг, также боролся за первое место в финальном блоке, но, к сожалению, проиграл и завоевал серебряную медаль. Роберт Коблиашвили (87 кг) занял третье место на континентальном первенстве.

https://sputnik-georgia.ru/20220330/gruzinskiy-borets-volnogo-stilya-stal-chempionom-evropy-265602766.html

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грузия, новости, спорт, борьба, чемпионат европы, шмаги болквадзе, лери абуладзе, нугзар цурцумия