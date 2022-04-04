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"Грузинская мечта" благодарит избирателей за поддержку на выборах
"Грузинская мечта" благодарит избирателей за поддержку на выборах
Общество поддерживает и ценит курс и решения правительства, которые связаны с текущими в регионе тяжелыми процессами, заявил председатель правящей партии 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T18:48+0400
2022-04-04T18:48+0400
2022-04-04T18:51+0400
грузия
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рустави
батуми
гардабани
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ираклий кобахидзе
промежуточные парламентские выборы
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поблагодарил избирателей за поддержку и высокую активность на промежуточных выборах, которые прошли в стране в минувшую субботу.В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета голосов на всех избирательных участках в Батуми, Рустави и Гардабани, побеждают кандидаты "Грузинской мечты".Как отметил Кобахидзе, в выборах в Батуми участвовали только два кандидата – кандидат от "Грузинской мечты" Рамаз Джинчарадзе и кандидат от "Единого национального движения" Мате Путкарадзе."Наш кандидат получил 69% голосов и одержал убедительную победу. Мы благодарим батумских избирателей за оказанное доверие, а господину Рамази желаем успешной деятельности в сакребуло Батуми", - отметил Кобахидзе.Он также напомнил, что с победой на выборах "Грузинская мечта" получила большинство голосов в сакребуло (совещательный орган) Батуми, что было обязательным условием для принятия важных для развития города решений без препятствий.Выборы показали, что население Грузии поддерживает власти – Папуашвили >>"Та сильная поддержка, которую еще раз выразило население на выборах "Грузинской мечте", подтверждает, что общество поддерживает и ценит курс и решения правительства, которые, в том числе, связаны с текущими в регионе тяжелыми процессами", - отметил Кобахидзе.Согласно предварительным итогам выборов в Батуми после подсчета голосов на всех 14 участках, кандидат от партии "Единое национальное движение" (№5) Мате Путкарадзе набирает 3244 голоса (30,98%). Его опережает представитель партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Рамаз Джинчарадзе (№41), который получил 7225 голосов (69,01%).В Рустави и Гардабани подсчитаны данные всех из 121 избирательного участка, где также лидирует кандидат от "Грузинской мечты" Ираклий Шатакишвили с 34 333 голосами (90,61%).Далее следует Мамука Тускадзе "Мамука Тускадзе – За социальную справедливость" (№34) – 2634 голоса (6,95%) и Камал Мурадханов от партии "Грузинская партия единства и развития" (№59) — 923 голоса (2,43%).
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грузия, политика, новости, рустави, батуми, гардабани, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, промежуточные парламентские выборы
"Грузинская мечта" благодарит избирателей за поддержку на выборах
18:48 04.04.2022 (обновлено: 18:51 04.04.2022)
Общество поддерживает и ценит курс и решения правительства, которые связаны с текущими в регионе тяжелыми процессами, заявил председатель правящей партии
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поблагодарил избирателей за поддержку и высокую активность на промежуточных выборах, которые прошли в стране в минувшую субботу.
В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета голосов на всех избирательных участках в Батуми, Рустави и Гардабани, побеждают кандидаты "Грузинской мечты".
"Наш кандидат Ираклий Шатакишвили (в Рустави и Гардабани) получил более 34 тысяч голосов - 90,1% голосов избирателей. Ираклий является высококвалифицированным юристом, настоящим профессионалом, и я рад, что он значительно укрепит парламентское большинство", - заявил Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, в выборах в Батуми участвовали только два кандидата – кандидат от "Грузинской мечты" Рамаз Джинчарадзе и кандидат от "Единого национального движения" Мате Путкарадзе.
"Наш кандидат получил 69% голосов и одержал убедительную победу. Мы благодарим батумских избирателей за оказанное доверие, а господину Рамази желаем успешной деятельности в сакребуло Батуми", - отметил Кобахидзе.
Он также напомнил, что с победой на выборах "Грузинская мечта" получила большинство голосов в сакребуло (совещательный орган) Батуми, что было обязательным условием для принятия важных для развития города решений без препятствий.
"Та сильная поддержка, которую еще раз выразило население на выборах "Грузинской мечте", подтверждает, что общество поддерживает и ценит курс и решения правительства, которые, в том числе, связаны с текущими в регионе тяжелыми процессами", - отметил Кобахидзе.
Согласно предварительным итогам выборов в Батуми после подсчета голосов на всех 14 участках, кандидат от партии "Единое национальное движение" (№5) Мате Путкарадзе набирает 3244 голоса (30,98%). Его опережает представитель партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Рамаз Джинчарадзе (№41), который получил 7225 голосов (69,01%).
В Рустави и Гардабани подсчитаны данные всех из 121 избирательного участка, где также лидирует кандидат от "Грузинской мечты" Ираклий Шатакишвили с 34 333 голосами (90,61%).
Далее следует Мамука Тускадзе "Мамука Тускадзе – За социальную справедливость" (№34) – 2634 голоса (6,95%) и Камал Мурадханов от партии "Грузинская партия единства и развития" (№59) — 923 голоса (2,43%).