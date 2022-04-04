https://sputnik-georgia.ru/20220404/gruzinskaya-mechta-blagodarit-izbirateley-za-podderzhku-na-vyborakh-265736076.html

"Грузинская мечта" благодарит избирателей за поддержку на выборах

"Грузинская мечта" благодарит избирателей за поддержку на выборах

Общество поддерживает и ценит курс и решения правительства, которые связаны с текущими в регионе тяжелыми процессами, заявил председатель правящей партии 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T18:48+0400

2022-04-04T18:48+0400

2022-04-04T18:51+0400

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ираклий кобахидзе

промежуточные парламентские выборы

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поблагодарил избирателей за поддержку и высокую активность на промежуточных выборах, которые прошли в стране в минувшую субботу.В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета голосов на всех избирательных участках в Батуми, Рустави и Гардабани, побеждают кандидаты "Грузинской мечты".Как отметил Кобахидзе, в выборах в Батуми участвовали только два кандидата – кандидат от "Грузинской мечты" Рамаз Джинчарадзе и кандидат от "Единого национального движения" Мате Путкарадзе."Наш кандидат получил 69% голосов и одержал убедительную победу. Мы благодарим батумских избирателей за оказанное доверие, а господину Рамази желаем успешной деятельности в сакребуло Батуми", - отметил Кобахидзе.Он также напомнил, что с победой на выборах "Грузинская мечта" получила большинство голосов в сакребуло (совещательный орган) Батуми, что было обязательным условием для принятия важных для развития города решений без препятствий.Выборы показали, что население Грузии поддерживает власти – Папуашвили >>"Та сильная поддержка, которую еще раз выразило население на выборах "Грузинской мечте", подтверждает, что общество поддерживает и ценит курс и решения правительства, которые, в том числе, связаны с текущими в регионе тяжелыми процессами", - отметил Кобахидзе.Согласно предварительным итогам выборов в Батуми после подсчета голосов на всех 14 участках, кандидат от партии "Единое национальное движение" (№5) Мате Путкарадзе набирает 3244 голоса (30,98%). Его опережает представитель партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Рамаз Джинчарадзе (№41), который получил 7225 голосов (69,01%).В Рустави и Гардабани подсчитаны данные всех из 121 избирательного участка, где также лидирует кандидат от "Грузинской мечты" Ираклий Шатакишвили с 34 333 голосами (90,61%).Далее следует Мамука Тускадзе "Мамука Тускадзе – За социальную справедливость" (№34) – 2634 голоса (6,95%) и Камал Мурадханов от партии "Грузинская партия единства и развития" (№59) — 923 голоса (2,43%).

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грузия, политика, новости, рустави, батуми, гардабани, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, промежуточные парламентские выборы