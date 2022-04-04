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Выборы показали, что население Грузии поддерживает власти – Папуашвили
Выборы показали, что население Грузии поддерживает власти – Папуашвили
В минувшую субботу выбирали одного депутата парламента Грузии и одного депутата сакребуло Батуми 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T16:36+0400
2022-04-04T16:36+0400
2022-04-04T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Прошедшие в минувшую субботу выборы показали, что абсолютное большинство граждан Грузии поддерживает политику правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от избирательного округа Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата сакребуло (совещательного органа) Батуми. По предварительным данным ЦИК, в обоих случаях побеждают кандидаты "Грузинской мечты".Как отметил Папушуашвили, несмотря на то, что 2 апреля прошли промежуточные выборы, для народа это было возможностью высказать свое мнение."Мы получили совершенно четкий ответ от нашего населения, что они полностью поддерживают политику правительства", - подчеркнул глава грузинского законодательного органа.Явка на промежуточных выборах в Грузии составила 31,8%>>По предварительным данным, в Батуми представитель "Грузинской мечты" Рамаз Джинчарадзе набрал 69,01% голосов, а кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мате Путкарадзе - 30,98%.В Рустави и Гардабани кандидат от "Грузинской мечты" Ираклий Шатакишвили получил 90,61% голосов. Далее следует Мамука Тускадзе "Мамука Тускадзе – За социальную справедливость" – 6,95%) и Камал Мурадханов от партии "Грузинская партия единства и развития" — 2,43%.
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политика, грузия, новости, гардабани, батуми, рустави, грузинская мечта, выборы, единое нацдвижение
Выборы показали, что население Грузии поддерживает власти – Папуашвили
В минувшую субботу выбирали одного депутата парламента Грузии и одного депутата сакребуло Батуми
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Прошедшие в минувшую субботу выборы показали, что абсолютное большинство граждан Грузии поддерживает политику правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от избирательного округа Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата сакребуло (совещательного органа) Батуми. По предварительным данным ЦИК, в обоих случаях побеждают кандидаты "Грузинской мечты".
"Решение, принятое избирателями на выборах 2 апреля, является ответом "Национальному движению" и другим партиям на то, политику какой политической силы поддерживает грузинский народ. Мы увидели, насколько велика эта поддержка", - заявил Папуашвили журналистам.
Как отметил Папушуашвили, несмотря на то, что 2 апреля прошли промежуточные выборы, для народа это было возможностью высказать свое мнение.
"Мы получили совершенно четкий ответ от нашего населения, что они полностью поддерживают политику правительства", - подчеркнул глава грузинского законодательного органа.
По предварительным данным, в Батуми представитель "Грузинской мечты" Рамаз Джинчарадзе набрал 69,01% голосов, а кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мате Путкарадзе - 30,98%.
В Рустави и Гардабани кандидат от "Грузинской мечты" Ираклий Шатакишвили получил 90,61% голосов. Далее следует Мамука Тускадзе "Мамука Тускадзе – За социальную справедливость" – 6,95%) и Камал Мурадханов от партии "Грузинская партия единства и развития" — 2,43%.