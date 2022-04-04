https://sputnik-georgia.ru/20220404/intsident-s-advokatom-saakashvili-prokuratura-predyavila-obvinenie-sotrudniku-tyurmy-265741010.html
Инцидент с адвокатом Саакашвили: прокуратура предъявила обвинение сотруднику тюрьмы
Инцидент с адвокатом Саакашвили: прокуратура предъявила обвинение сотруднику тюрьмы
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о заключении сотрудника пенитенциарной службы под стражу, но ходатайство было отклонено 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T23:26+0400
2022-04-04T23:26+0400
2022-04-04T23:46+0400
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новости
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тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила инспектору Специальной пенитенциарной службы обвинение в злоупотреблении служебным положением в отношении адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шоты Тутберидзе.В ходе расследования было установлено, что 2 марта после встречи с подзащитным на выходе из тюрьмы в Рустави в ходе проверки в раме металлоискателя возник спор между Тутеридзе и работником пенитенциарной службы.Через несколько минут они вышли из служебного помещения, после чего сотрудник пенитенциарной службы был задержан.В рамках расследования прокуратура обратилась в Тбилисский городской суд с заявлением о заключении сотрудника пенитенциарной службы под стражу, однако суд отклонил ходатайство прокурора.Заявлением Саакашвили займутся следственные органы Грузии – прокурор >>Сотруднику пенитенциарной службы было предъявлено обвинение за превышение должностных полномочий, что предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Кроме того, прокуратура Грузии обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении меры пресечения в установленный законом срок в отношении подозреваемого.Следствие по данному делу продолжается.
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Инцидент с адвокатом Саакашвили: прокуратура предъявила обвинение сотруднику тюрьмы
23:26 04.04.2022 (обновлено: 23:46 04.04.2022)
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о заключении сотрудника пенитенциарной службы под стражу, но ходатайство было отклонено
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила инспектору Специальной пенитенциарной службы обвинение в злоупотреблении служебным положением в отношении адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шоты Тутберидзе.
В ходе расследования было установлено, что 2 марта после встречи с подзащитным на выходе из тюрьмы в Рустави в ходе проверки в раме металлоискателя возник спор между Тутеридзе и работником пенитенциарной службы.
После конфликта, по данным прокуратуры, инспектор по собственной инициативе отвел адвоката в помещение для сотрудников пенитенциарного учреждения для разговора, во избежание фиксирования его действий камерами видеонаблюдения, говорится в сообщении
прокуратуры.
Через несколько минут они вышли из служебного помещения, после чего сотрудник пенитенциарной службы был задержан.
В рамках расследования прокуратура обратилась в Тбилисский городской суд с заявлением о заключении сотрудника пенитенциарной службы под стражу, однако суд отклонил ходатайство прокурора.
Сотруднику пенитенциарной службы было предъявлено обвинение за превышение должностных полномочий, что предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Кроме того, прокуратура Грузии обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении меры пресечения в установленный законом срок в отношении подозреваемого.
Следствие по данному делу продолжается.