https://sputnik-georgia.ru/20220404/pozitsii-gruzii-v-espch-v-dele-saakashvili-tverdye--glava-minyusta-265721435.html

Позиции Грузии в ЕСПЧ в деле Саакашвили твердые – глава Минюста

Позиции Грузии в ЕСПЧ в деле Саакашвили твердые – глава Минюста

ЕСПЧ принял в производство иск "Саакашвили против Грузии" весной 2021 года и теперь приступает к рассмотрению дела по существу 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T12:17+0400

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2022-04-04T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. У Грузии есть очень твердые аргументы в деле экс-президента Грузии Михаила Саакашвили против грузинского государства в Европейском суде по правам человека, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.ЕСПЧ принял в производство иск "Саакашвили против Грузии" весной 2021 года и теперь приступает к рассмотрению дела по существу. Иск касается обвинительных приговоров против Саакашвили в Грузии по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Как отметил глава Минюста, решение ЕСПЧ лишь означает, что суд начинает рассмотрение дела и никакого решения по делу не было принято. "Они именно это и сказали, что начнут рассмотрение дела по существу. То есть прочитают дело, посмотрят и рассмотрят представление доказательства", – отметил Брегадзе.По делу о помиловании осужденных Саакашвили был приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы. Суд постановил, что собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что, помиловав осужденных по делу об убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, Саакашвили выполнил данное им ранее обещание, и это нарушило права членов семьи пострадавшего и государственные интересы Грузии.По делу об избиении Гелашвили Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы. По версии следствия, Саакашвили дал приказ избить Гелашвили, после того как ему не понравилась его статья в газете.Ранее адвокат Саакашвили Георгий Чивиашвили заявил, что оба обвинения построены на косвенных доказательствах и не имеют правовых оснований.По словам адвоката, в отношении Саакашвили были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека – "Право на справедливое судебное разбирательство" и "Пределы использования ограничений в отношении прав"."Нет признаков победы" – генпрокурор Грузии о деле Саакашвили в ЕСПЧ>>Ранее ЕСЧП частично удовлетворил иск родных Гиргвлиани, которые обратились в суд в 2007 году, то есть спустя год после убийства. Согласно решению Страсбургского суда, проведенное в Грузии следствие по делу об убийстве молодого служащего банка не соответствовало стандартам статьи Евроконвенции, предусматривающей уважение права на жизнь.Грузинский суд в то время вынес приговор четверым бывшим высокопоставленным офицерам департамента конституционной безопасности МВД Грузии, которые были впоследствии помилованы президентом.

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еспч, грузия, новости, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, михаил саакашвили