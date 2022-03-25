https://sputnik-georgia.ru/20220325/net-priznakov-pobedy--genprokuror-gruzii-o-dele-saakashvili-v-espch-265493740.html

"Нет признаков победы" – генпрокурор Грузии о деле Саакашвили в ЕСПЧ

"Нет признаков победы" – генпрокурор Грузии о деле Саакашвили в ЕСПЧ

Иск касается обвинительных приговоров против Саакашвили в Грузии по двум уголовным делам 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T13:43+0400

2022-03-25T13:43+0400

2022-03-25T15:00+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

"банк грузии"

еспч

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. В деле экс-президента Грузии Михаила Саакашвили против грузинского государства в Европейском суде по правам человека пока нет никаких признаков победы экс-президента, заявил генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.ЕСПЧ принял в производство иск "Саакашвили против Грузии" весной 2021 года, и теперь приступает к рассмотрению дела по существу. Иск касается обвинительных приговоров против Саакашвили в Грузии по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.На вопрос, ведется ли в отношении Саакашвили политическое правосудие, генпрокурор ответил, что ему непонятно, о каком политическом правосудии может идти речь."Все права обвиняемого и осужденного Михаила Саакашвили защищены, в том числе право на защиту. Это факт. И никто не может избежать этого факта", – подчеркнул Шотадзе.Дело Саакашвили против Грузии в ЕСПЧ переходит на этап рассмотрения по существу>>По делу о помиловании Саакашвили был приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы. Суд постановил, что собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что, помиловав осужденных по делу об убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, Саакашвили выполнил данное им ранее обещание, и это нарушило права членов семьи пострадавшего и государственные интересы Грузии.По делу об избиении Гелашвили Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы. По версии следствия, Саакашвили дал приказ избить Гелашвили, после того, как ему не понравилась его статья в газете.Ранее адвокат Саакашвили Георгий Чивиашвили заявил, что оба обвинения построены на косвенных доказательствах и не имеют правовых оснований.Предпосылок для смены власти в Грузии нет - глава парламента>>По словам адвоката, в отношении Саакашвили были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека – "Право на справедливое судебное разбирательство" и "Пределы использования ограничений в отношении прав".Ранее ЕСЧП частично удовлетворил иск родных Гиргвлиани, которые обратились в суд в 2007 году, то есть спустя год после убийства. Согласно решению Страсбургского суда, проведенное в Грузии следствие по делу об убийстве молодого служащего банка не соответствовало стандартам статьи Евроконвенции, предусматривающей уважение права на жизнь. Грузинский суд в то время вынес приговор четверым бывшим высокопоставленным офицерам департамента конституционной безопасности МВД Грузии, которые были впоследствии помилованы президентом.

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грузия, новости, михаил саакашвили, "банк грузии", еспч