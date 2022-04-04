https://sputnik-georgia.ru/20220404/premer-gruzii-nuzhno-postroit-kak-mozhno-bolshe-ges-265726200.html

Премьер Грузии: нужно построить как можно больше ГЭС

Премьер Грузии: нужно построить как можно больше ГЭС

На следующей неделе правительство Грузии планирует представить пакет предложений для бизнеса

2022-04-04T13:42+0400

2022-04-04T13:42+0400

2022-04-04T14:16+0400

грузия

экономика

ираклий гарибашвили

гэс

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Грузии нужны новые гидроэлектростанции, так как потребление электроэнергии ежегодно растет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до заседания правительства.По его словам, темпы строительство гидроэлектростанций должны ускориться."Нам нужно привлечь дополнительные инвестиции в сектор энергетики. Мы должны максимально ускорить темпы и построить как можно больше ГЭС в Грузии, будь то малые, средние или большие ГЭС", – заявил Гарибашвили.По словам премьера, он поручил министрам экономики и финансов в ближайшие дни разработать и представить соответствующую модель.Инвестор расторг контракт с правительством Грузии по Намахвани ГЭС>>"Думаю, что на следующей неделе у меня будет возможность сделать предложение бизнесу для того, чтобы тем самым способствовать генерации строительства объектов в отрасли", – отметил премьер.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, ираклий гарибашвили, гэс