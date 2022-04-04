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Премьер Грузии: нужно построить как можно больше ГЭС
Премьер Грузии: нужно построить как можно больше ГЭС
На следующей неделе правительство Грузии планирует представить пакет предложений для бизнеса
2022-04-04T13:42+0400
2022-04-04T14:16+0400
грузия
экономика
ираклий гарибашвили
гэс
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Грузии нужны новые гидроэлектростанции, так как потребление электроэнергии ежегодно растет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до заседания правительства.По его словам, темпы строительство гидроэлектростанций должны ускориться."Нам нужно привлечь дополнительные инвестиции в сектор энергетики. Мы должны максимально ускорить темпы и построить как можно больше ГЭС в Грузии, будь то малые, средние или большие ГЭС", – заявил Гарибашвили.По словам премьера, он поручил министрам экономики и финансов в ближайшие дни разработать и представить соответствующую модель.Инвестор расторг контракт с правительством Грузии по Намахвани ГЭС&gt;&gt;"Думаю, что на следующей неделе у меня будет возможность сделать предложение бизнесу для того, чтобы тем самым способствовать генерации строительства объектов в отрасли", – отметил премьер.
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грузия, экономика, ираклий гарибашвили, гэс

Премьер Грузии: нужно построить как можно больше ГЭС

13:42 04.04.2022 (обновлено: 14:16 04.04.2022)
© photo: Sputnik / PetrukhinЛЭП Ермаковской ГРЭС.
ЛЭП Ермаковской ГРЭС. - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2022
© photo: Sputnik / Petrukhin
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На следующей неделе правительство Грузии планирует представить пакет предложений для бизнеса
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Грузии нужны новые гидроэлектростанции, так как потребление электроэнергии ежегодно растет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до заседания правительства.

"Потребление растет, в то время как генерация значительно отстает от потребления, что представляет большую опасность для нашей страны, для энергетической безопасности и энергетической независимости в целом", – подчеркнул Гарибашвили.

По его словам, темпы строительство гидроэлектростанций должны ускориться.
"Нам нужно привлечь дополнительные инвестиции в сектор энергетики. Мы должны максимально ускорить темпы и построить как можно больше ГЭС в Грузии, будь то малые, средние или большие ГЭС", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, он поручил министрам экономики и финансов в ближайшие дни разработать и представить соответствующую модель.
Инвестор расторг контракт с правительством Грузии по Намахвани ГЭС>>
"Думаю, что на следующей неделе у меня будет возможность сделать предложение бизнесу для того, чтобы тем самым способствовать генерации строительства объектов в отрасли", – отметил премьер.
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