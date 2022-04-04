https://sputnik-georgia.ru/20220404/situatsiya-s-covid-19-znachitelno-uluchshilas--garibashvili-265728666.html
Ситуация с COVID-19 значительно улучшилась – Гарибашвили
Ситуация с COVID-19 значительно улучшилась – Гарибашвили
Премьер отметил положительную динамику снижения заражаемости коронавирусом в стране 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T15:04+0400
2022-04-04T15:04+0400
2022-04-04T15:04+0400
шестая волна
коронавирус covid-19
ираклий гарибашвили
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В Грузии эпидемиологическая ситуация в связи с COVID-19 значительно улучшилась, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили и лично поблагодарил за работу главу Минздрава Зураба Азарашвили.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 300-400 случаев.Напомним, что Азарашвили занял должность министра здравоохранения Грузии в декабре 2021 года, сменив на посту Екатерину Тикарадзе, ушедшую в отставку.По словам Гарибашвили, за последние семь дней средний показатель инцидентности в области 415 случаев и они продолжают сокращаться."Сегодня, например, было всего 200 случаев. Смертность очень снижена. К сожалению, сегодня еще были случаи смерти, но это указывает на то, что этот показатель очень снизился. В ковид-клиниках меньше 500 пациентов продолжают лечение и сегодня в стране только около 4 тысяч инфицированных", – отметил Гарибашвили.Как подчеркнул премьер-министр, причиной смягчения ограничений стало именно улучшение эпидситуации. Правительство продолжит следить за тенденцией эпидположения, которая повлияет на дальнейшие решения власти относительно ковид-ограничений, добавил Гарибашвили.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество
Ситуация с COVID-19 значительно улучшилась – Гарибашвили
Премьер отметил положительную динамику снижения заражаемости коронавирусом в стране
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В Грузии эпидемиологическая ситуация в связи с COVID-19 значительно улучшилась, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили и лично поблагодарил за работу главу Минздрава Зураба Азарашвили.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 300-400 случаев.
"Эпидположение значительно улучшилось. Хочу поблагодарить Зураба Азарашвили. Он очень эффективно подключился к деятельности и успешно ведет министерство", – cказал Гарибашвили на заседании правительства.
Напомним, что Азарашвили занял должность министра здравоохранения Грузии в декабре 2021 года, сменив на посту Екатерину Тикарадзе, ушедшую в отставку.
По словам Гарибашвили, за последние семь дней средний показатель инцидентности в области 415 случаев и они продолжают сокращаться.
"Сегодня, например, было всего 200 случаев. Смертность очень снижена. К сожалению, сегодня еще были случаи смерти, но это указывает на то, что этот показатель очень снизился. В ковид-клиниках меньше 500 пациентов продолжают лечение и сегодня в стране только около 4 тысяч инфицированных", – отметил Гарибашвили.
Как подчеркнул премьер-министр, причиной смягчения ограничений стало именно улучшение эпидситуации. Правительство продолжит следить за тенденцией эпидположения, которая повлияет на дальнейшие решения власти относительно ковид-ограничений, добавил Гарибашвили.