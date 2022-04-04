https://sputnik-georgia.ru/20220404/stroitelstvo-v-rassrochku-premer-nazval-sroki-nachala-novoy-programmy-265732228.html
Строительство в рассрочку: премьер назвал сроки начала новой программы
Строительство в рассрочку: премьер назвал сроки начала новой программы
Строительной индустрии было предложено привлечь дополнительное финансирование для получения гарантированного заказа на строительство-ремонт общественной... 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T16:53+0400
2022-04-04T16:53+0400
2022-04-04T16:53+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
строительство
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Правительство Грузии сократило сроки строительства и ремонта объектов общественной инфраструктуры, запуск проектов запланирован в текущем году, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.По инициативе премьера, правительство готово выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после вернуть компаниям деньги в течение трех-пяти лет.Премьер напомнил, что в рамках начала работы по ускорению экономического роста и улучшению общественной инфраструктуры страны строительной индустрии было предложено привлечь дополнительные финансовые ресурсы для получения гарантированного заказа на строительство-ремонт общественной инфраструктуры.По этому вопросу уже состоялись многочисленные встречи под руководством вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили. По словам Гарибашвили, все министерства прислали список объектов, которые должны быть построены или отремонтированы.Сколько объектов построено в Грузии в 2021 году – новая статистика >>"У нас получился достаточно масштабный объем. В этом году нам придется предложить компаниям как минимум от 1,5 до 2 миллиардов. Проекты представили практически все ведомства", - сказал премьер.Гарибашвили считает, что это очень хорошее предложение для бизнеса. С одной стороны, правительство будет реализовывать собственные проекты раньше времени, а с другой стороны, от этого выиграет и бизнес, это ускорит экономический рост. Кроме того, премьер отметил, что эти проекты предусматривают создание тысячи новых рабочих мест."Мы уже заранее поговорили с банками, они также согласны финансировать эти проекты, выделять дополнительное финансирование, и я думаю, что это будет очень важная инициатива", - заключил премьер.По информации премьера, у главы Минэкономики и глав других ведомств будут заключительные встречи на этой неделе, а на следующей правительство объявит об этих проектах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, строительство
Строительство в рассрочку: премьер назвал сроки начала новой программы
Строительной индустрии было предложено привлечь дополнительное финансирование для получения гарантированного заказа на строительство-ремонт общественной инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Правительство Грузии сократило сроки строительства и ремонта объектов общественной инфраструктуры, запуск проектов запланирован в текущем году, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
По инициативе премьера, правительство готово выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после вернуть компаниям деньги в течение трех-пяти лет.
"Наша задача будет состоять в том, чтобы проекты, которые должны были быть реализованы в течение нескольких лет, скажем 3-5 лет, начали реализовываться уже в этом году", - сказал Гарибашвили.
Премьер напомнил, что в рамках начала работы по ускорению экономического роста и улучшению общественной инфраструктуры страны строительной индустрии было предложено привлечь дополнительные финансовые ресурсы для получения гарантированного заказа на строительство-ремонт общественной инфраструктуры.
По этому вопросу уже состоялись многочисленные встречи под руководством вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили. По словам Гарибашвили, все министерства прислали список объектов, которые должны быть построены или отремонтированы.
"У нас получился достаточно масштабный объем. В этом году нам придется предложить компаниям как минимум от 1,5 до 2 миллиардов. Проекты представили практически все ведомства", - сказал премьер.
Гарибашвили считает, что это очень хорошее предложение для бизнеса. С одной стороны, правительство будет реализовывать собственные проекты раньше времени, а с другой стороны, от этого выиграет и бизнес, это ускорит экономический рост. Кроме того, премьер отметил, что эти проекты предусматривают создание тысячи новых рабочих мест.
"Мы уже заранее поговорили с банками, они также согласны финансировать эти проекты, выделять дополнительное финансирование, и я думаю, что это будет очень важная инициатива", - заключил премьер.
По информации премьера, у главы Минэкономики и глав других ведомств будут заключительные встречи на этой неделе, а на следующей правительство объявит об этих проектах.