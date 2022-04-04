https://sputnik-georgia.ru/20220404/sud-vynes-esche-odin-prigovor-po-delu-o-rasprave-nad-zhurnalistami-v-tbilisi--265729463.html

Суд вынес еще один приговор по делу о расправе над журналистами в Тбилиси

Суд вынес еще один приговор по делу о расправе над журналистами в Тбилиси

Суд вынес второй обвинительный приговор по делу о событиях 5-6 июля в Тбилиси 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T15:19+0400

2022-04-04T15:19+0400

2022-04-04T15:25+0400

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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд вынес приговор еще шестерым обвиняемым по делу о расправе над журналистами и операторами 5 июля 2021 года.Георгий Наскидашвили, Георгий Кахиани, Ромео Кекутия, Заза Мчедлидзе были приговорены к 1 году и 3 месяцам тюремного заключения. Илья Кебадзе и Темур Хараули – к 1 году и 2 месяцам лишения свободы. Ушанги Датунашвили оштрафован на 5 тысяч лари (около 1,5 тысячи долларов).Все они обвинялись в "организованном групповом насилии", но судья переквалифицировал обвинение и признал их виновным лишь в "групповом насилии".Речь идет о насилии в отношении журналистов и операторов телеканалов "Рустави 2", "Формула", "Мтавари", "Имеди", а также "Радио Свобода"* и медиакомпании "Табула".Все началось 5 июля, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.Не обошлось без инцидентов и 6 июня. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.Дело о насилии в отношении журналистов в Тбилиси: суд вынес первый приговор>>Всего в эти дни был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.Первый приговор по делу 17 марта был вынесен Ираклию Кавлашвили. Он был признан виновным в преследовании и незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия на проспекте Руставели в Тбилиси 6 июля 2021 года. Кавлашвили получил два года тюрьмы.* – Признано иноагентом в России

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грузия, новости, происшествия, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов