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У США нет независимого подтверждения информации о жертвах в Буче - Пентагон

У США нет независимого подтверждения информации о жертвах в Буче - Пентагон

В МО РФ заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" в городе Буча Киевской области... 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T19:41+0400

2022-04-04T19:41+0400

2022-04-04T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения в украинской Буче, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Утверждалось, что российские военные, покидая Бучу, оставили большое число жертв среди мирного населения. Лавров: ситуация вокруг Бучи – очередной фейк >>Некоторые пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также, по одной из версий, в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.Последовал и ответ Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, новости, политика, пентагон, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022