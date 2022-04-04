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У США нет независимого подтверждения информации о жертвах в Буче - Пентагон
У США нет независимого подтверждения информации о жертвах в Буче - Пентагон
В МО РФ заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" в городе Буча Киевской области... 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T19:41+0400
2022-04-04T19:41+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения в украинской Буче, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Утверждалось, что российские военные, покидая Бучу, оставили большое число жертв среди мирного населения. Лавров: ситуация вокруг Бучи – очередной фейк >>Некоторые пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также, по одной из версий, в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.Последовал и ответ Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, пентагон, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
У США нет независимого подтверждения информации о жертвах в Буче - Пентагон
В МО РФ заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией"
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения в украинской Буче, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это", - сказал он журналистам.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Утверждалось, что российские военные, покидая Бучу, оставили большое число жертв среди мирного населения.
Некоторые пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также, по одной из версий, в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
Последовал и ответ Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.