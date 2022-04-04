https://sputnik-georgia.ru/20220404/vnimaniyu-voditeley-odna-iz-ulits-v-tbilisi-zakryvaetsya-na-chetyre-mesyatsa-265675638.html

Вниманию водителей: одна из улиц в Тбилиси закрывается на четыре месяца

Вниманию водителей: одна из улиц в Тбилиси закрывается на четыре месяца

С сегодняшнего дня движение будет ограничено от улицы Царя Мириана до улицы Чашнагири и на улице Ростевани 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T09:56+0400

2022-04-04T09:56+0400

2022-04-04T09:56+0400

грузия

новости

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департамент автомобильных дорог

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Движение транспорта на улице Ростевани в тбилисском районе Диди Дигоми с 4 апреля будет ограничено в течение четырех месяцев из-за проведения ремонтных работ, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.В частности, движение будет ограничено от улицы Царя Мириана до улицы Чашнагири и на улице Ростевани.От улицы Царя Мириани в направление улицы Ростевани передвижение транспорта будет возможно черед улицу Тианети, Вепхисткаосани, Давари, Асмати и Абашидзе-Орбелиани.С помощью этих же улиц движение будет свободным от улицы Ростевани в направлении улицы Царя Мириана.Также передвижение транспорта будет возможно на улице Четырех тысяч месхетинцев, Парсадани и Чашнагири.Ограничение на передвижение не затронет общественный транспорт.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, тбилиси