https://sputnik-georgia.ru/20220404/vnimaniyu-voditeley-odna-iz-ulits-v-tbilisi-zakryvaetsya-na-chetyre-mesyatsa-265675638.html
Вниманию водителей: одна из улиц в Тбилиси закрывается на четыре месяца
Вниманию водителей: одна из улиц в Тбилиси закрывается на четыре месяца
С сегодняшнего дня движение будет ограничено от улицы Царя Мириана до улицы Чашнагири и на улице Ростевани 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T09:56+0400
2022-04-04T09:56+0400
2022-04-04T09:56+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Движение транспорта на улице Ростевани в тбилисском районе Диди Дигоми с 4 апреля будет ограничено в течение четырех месяцев из-за проведения ремонтных работ, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.В частности, движение будет ограничено от улицы Царя Мириана до улицы Чашнагири и на улице Ростевани.От улицы Царя Мириани в направление улицы Ростевани передвижение транспорта будет возможно черед улицу Тианети, Вепхисткаосани, Давари, Асмати и Абашидзе-Орбелиани.С помощью этих же улиц движение будет свободным от улицы Ростевани в направлении улицы Царя Мириана.Также передвижение транспорта будет возможно на улице Четырех тысяч месхетинцев, Парсадани и Чашнагири.Ограничение на передвижение не затронет общественный транспорт.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, тбилиси
Вниманию водителей: одна из улиц в Тбилиси закрывается на четыре месяца
С сегодняшнего дня движение будет ограничено от улицы Царя Мириана до улицы Чашнагири и на улице Ростевани
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik.
Движение транспорта на улице Ростевани в тбилисском районе Диди Дигоми с 4 апреля будет ограничено в течение четырех месяцев из-за проведения ремонтных работ, говорится в заявлении
мэрии Тбилиси.
В частности, движение будет ограничено от улицы Царя Мириана до улицы Чашнагири и на улице Ростевани.
От улицы Царя Мириани в направление улицы Ростевани передвижение транспорта будет возможно черед улицу Тианети, Вепхисткаосани, Давари, Асмати и Абашидзе-Орбелиани.
С помощью этих же улиц движение будет свободным от улицы Ростевани в направлении улицы Царя Мириана.
Также передвижение транспорта будет возможно на улице Четырех тысяч месхетинцев, Парсадани и Чашнагири.
Ограничение на передвижение не затронет общественный транспорт.