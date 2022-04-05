https://sputnik-georgia.ru/20220405/defitsit-udobreniy-voznik-v-gruzii-minselkhoz-nazyvaet-prichiny-265771786.html

Дефицит удобрений возник в Грузии: Минсельхоз называет причины

Дефицит удобрений возник в Грузии: Минсельхоз называет причины

Компания по производству азотных удобрений "Руставский азот" столкнулась с рядом проблем, заявил замминистра 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T22:58+0400

2022-04-05T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Грузии есть дефицит азотных удобрений, потому что все захотели их купить сейчас, заявил замминистра сельского хозяйства Георгий Ханишвили в парламенте."Фактически сейчас на удобрения живая очередь, и это грузинский недуг - все набросились одновременно. Осенью очередей не было, и компания умоляла, чтобы они купили продукт, но никто его не покупал", - сказал Ханишвили.Он также объяснил, что компания по производству азотных удобрений "Руставский азот" столкнулась с рядом проблем.Кроме того, по словам замминистра, "Руставский азот" ранее в день продавал 300 тонн удобрений, а после переговоров стал продавать до 500 тонн."В прошлом году в этот период ежедневная поставка была 800 тонн, поэтому мы постараемся увеличить местные поставки до этого уровня", - отметил замминистра.В то же время он отметил, что завод не может увеличить объем продаж на местном рынке из-за разницы цены при вывозе продуктов на экспорт и местных продажах."К сожалению, увеличить объем продаж на местном рынке они не могут, так как экспортируют по цене две тысячи долларов, а внутри страны они продают по более низкой цене, что для них является убытком", - сказал Ханишвили.В Грузии могут восстановить программу дешевого топлива для фермеров >>"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.Азотные удобрения – одна из главных статей экспорта Грузии. В январе объем экспорта этого продукта вырос на 195% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,6 миллиона долларов

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грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии