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Как с апреля будут выписывать рецепты на лекарства? Новая реформа Минздрава Грузии
Как с апреля будут выписывать рецепты на лекарства? Новая реформа Минздрава Грузии
С 11 апреля новшество коснется и правил выдачи рецептов на психотропные лекарства 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T11:45+0400
2022-04-05T11:45+0400
2022-04-05T11:47+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинские врачи с 11 апреля будут обязаны выписывать лекарства только под наименованием дженерик, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Грузии.Минздрав Грузии осуществляет новую реформу в фармацевтической сфере для обеспечения населения качественными и доступными медикаментами.Дженерик – лекарственное средство, содержащее химическое вещество, идентичное запатентованному компанией-разработчиком лекарства. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента. В отличие от химических лекарственных средств, воспроизведенные биологические препараты не являются полностью идентичными оригинальным и называются биоаналогами.Данное новшество касается медикаментов второй группы. К этой категории относятся те лекарства, нецелесообразное использование которых может нанести значительный вред здоровью и жизни человека, и выдается только по рецепту врача.Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили ознакомил представителей парламентского комитета по вопросам здравоохранения с планом действия ведомства в фармацевтической сфере.Как отметили в Минздраве страны, комитет по вопросам здравоохранения и приглашенные гости положительно оценили план действий ведомства, отметив, что он сделает фармацевтический рынок более прозрачным, а медикаменты более доступными.Минздрав Грузии закупит системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом >>>План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов, и с учетом международного опыта.С 11 апреля новшество коснется и правил выдачи рецептов на психотропные лекарства. В частности, форму №2 больше не будут выписывать на бумаге, она будет доступна только в электронной форме.
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Как с апреля будут выписывать рецепты на лекарства? Новая реформа Минздрава Грузии
11:45 05.04.2022 (обновлено: 11:47 05.04.2022)
С 11 апреля новшество коснется и правил выдачи рецептов на психотропные лекарства
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинские врачи с 11 апреля будут обязаны выписывать лекарства только под наименованием дженерик, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Грузии.
Минздрав Грузии осуществляет новую реформу в фармацевтической сфере для обеспечения населения качественными и доступными медикаментами.
Дженерик – лекарственное средство, содержащее химическое вещество, идентичное запатентованному компанией-разработчиком лекарства. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента. В отличие от химических лекарственных средств, воспроизведенные биологические препараты не являются полностью идентичными оригинальным и называются биоаналогами.
Медики или фармацевты предложат потребителям три самых дешевых медикамента из "позитивного списка" препаратов-дженериков Минздрава Грузии. Пациент сам решит медикамент какой стоимости и компании ему приобрести.
Данное новшество касается медикаментов второй группы. К этой категории относятся те лекарства, нецелесообразное использование которых может нанести значительный вред здоровью и жизни человека, и выдается только по рецепту врача.
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили ознакомил представителей парламентского комитета по вопросам здравоохранения с планом действия ведомства в фармацевтической сфере.
Как отметили в Минздраве страны, комитет по вопросам здравоохранения и приглашенные гости положительно оценили план действий ведомства, отметив, что он сделает фармацевтический рынок более прозрачным, а медикаменты более доступными.
План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов, и с учетом международного опыта.
С 11 апреля новшество коснется и правил выдачи рецептов на психотропные лекарства. В частности, форму №2 больше не будут выписывать на бумаге, она будет доступна только в электронной форме.