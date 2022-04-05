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На юге Грузии произошло второе за день землетрясение
На юге Грузии произошло второе за день землетрясение
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T16:12+0400
2022-04-05T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 23 километрах от города Дманиси, близ села Самеба на юге Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 15:02 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров.Ранее во вторник землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 22 километрах от города Дманиси. Подземные толчки были зафиксированы в 10:43 по местному времени. Очаг находился на глубине 4 километра.Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, землетрясение
На юге Грузии произошло второе за день землетрясение
16:12 05.04.2022 (обновлено: 16:33 05.04.2022)
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 23 километрах от города Дманиси, близ села Самеба на юге Грузии, сообщает
Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 15:02 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров.
Ранее во вторник землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 22 километрах от города Дманиси. Подземные толчки были зафиксированы в 10:43 по местному времени. Очаг находился на глубине 4 километра.
Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.