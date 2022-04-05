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Ответ Кобахидзе на обвинения Украины: контрабандным продуктом был Саакашвили
Ответ Кобахидзе на обвинения Украины: контрабандным продуктом был Саакашвили
Председатель "Грузинской мечты" назвал абсурдом обвинения Главного управления разведки МО Украины в адрес Грузии 05.04.2022, Sputnik Грузия
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2022-04-05T13:45+0400
грузия
новости
украина
ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
контрабанда
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, отвечая на обвинения Украины касательно контрабанды товаров в Россию, напомнил об уголовном деле против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который обвиняется в незаконном въезде в страну из Украины.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Сами обвинения украинской стороны Кобахидзе назвал абсурдном."Это простой абсурд. (Они – ред.) перешли все красные линии, но мы все равно не имеем права даже в этом случае грубо противостоять украинской власти. Власти Украины находятся в состоянии войны, поэтому мы должны считаться с этим, иначе, в противном случае результатом стольких нелогичных шагов и нашей реакцией должен был быть какой-то демарш, но мы не сделаем этого", – сказал Кобахидзе.В Тбилиси опровергли заявления украинских властей о каналах контрабанды в Россию&gt;&gt;Кобахидзе выразил уверенность, что украинские власти не смогут предоставить ни одного доказательства. При этом он отметил, что Украина должна назвать источник информации.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.После начала спецоперации на Украине Саакашвили не раз заявлял, что грузинские власти должны дать ему возможность вернуться в Киев.
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Ответ Кобахидзе на обвинения Украины: контрабандным продуктом был Саакашвили

13:44 05.04.2022 (обновлено: 13:45 05.04.2022)
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПарламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Председатель "Грузинской мечты" назвал абсурдом обвинения Главного управления разведки МО Украины в адрес Грузии
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, отвечая на обвинения Украины касательно контрабанды товаров в Россию, напомнил об уголовном деле против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который обвиняется в незаконном въезде в страну из Украины.
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

"Контрабандный продукт в виде Саакашвили был ввезен из Украины. К сожалению, это очень тяжелое событие. Вы можете поинтересоваться тем, как этот контрабандный товар пересек украинскую границу", – сказал Кобахидзе журналистам.

Сами обвинения украинской стороны Кобахидзе назвал абсурдном.
"Это простой абсурд. (Они – ред.) перешли все красные линии, но мы все равно не имеем права даже в этом случае грубо противостоять украинской власти. Власти Украины находятся в состоянии войны, поэтому мы должны считаться с этим, иначе, в противном случае результатом стольких нелогичных шагов и нашей реакцией должен был быть какой-то демарш, но мы не сделаем этого", – сказал Кобахидзе.
В Тбилиси опровергли заявления украинских властей о каналах контрабанды в Россию>>
Кобахидзе выразил уверенность, что украинские власти не смогут предоставить ни одного доказательства. При этом он отметил, что Украина должна назвать источник информации.
Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.
После начала спецоперации на Украине Саакашвили не раз заявлял, что грузинские власти должны дать ему возможность вернуться в Киев.
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