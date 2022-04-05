https://sputnik-georgia.ru/20220405/v-gruzii-gotovy-k-borbe-s-gradom-265746267.html

В Грузии готовы к борьбе с градом

В Грузии готовы к борьбе с градом

Противоградовая система работает в Грузии с весны 2015 года 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T10:27+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Противоградовая система Грузии находится в полной готовности, говорится в сообщении на сайте Государственного военного научно-технического центр "Дельта".С целью обновления и повышения эффективности противоградовой системы в центре было осуществлено несколько важных проектов.Кроме того, около 15 сотрудников департамента управления противоградовой системы прошли переподготовку по правилам работы с боеприпасами.Противоградовая система в Грузии работает с весны 2015 года. Тогда ее впервые установили в винном регионе страны Кахети. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии. В каждом районе Кахети устроены огневые точки. Площадь охраняемой территории составляет 800 тысяч гектаров. Метеорологические процессы контролируются в круглосуточном режиме.История "Дельты" берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов, Тбилисский авиационный завод и находится под контролем министерства обороны Грузии.Точный прогноз погоды в Тбилиси с 3 до 10 апреля >>>На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.

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град, грузия, новости, общество, центр "дельта"