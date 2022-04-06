https://sputnik-georgia.ru/20220406/abr-prognoziruet-zamedlenie-rosta-ekonomiki-gruzii-v-2022-godu-265791488.html

АБР прогнозирует замедление роста экономики Грузии в 2022 году

АБР прогнозирует замедление роста экономики Грузии в 2022 году

Чтобы помочь экономике расти, властям Грузии необходимо тщательно расставить приоритеты в расходах, отмечают в АБР 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T22:31+0400

2022-04-06T22:31+0400

2022-04-06T22:31+0400

азиатский банк развития (абр)

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экономика грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. События на Украине повлияют на темпы роста экономики Грузии, которые в 2022 году замедлятся до 3,5%, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.АБР прогнозирует рост ВВП Грузии до 5% в 2023 году за счет увеличения внутреннего и внешнего спроса, обусловленного ускоренным ростом кредита и стимулированием экспорта в результате структурных реформ в сфере торговли и транспорта.Также, по его словам, желательно, чтобы правительство Грузии инвестировало в города, в то же время проводя фискальную децентрализацию регионов и инвестируя в социальные сектора."Чтобы все представители общественности смогли участвовать в экономике, крайне важно обеспечить высококачественное образование, в равной степени охватывающее все регионы страны", - считает он.По словам Розенталя, события на Украине отразятся на Грузии в виде сокращения туризма, экспорта и денежных переводов.АБР прогнозирует замедление инфляции до 7% в 2022 году и до 4% в 2023 году, хотя это остается выше целевого показателя инфляции Национального банка Грузии в 3%.Прогнозируется, что дефицит текущего счета увеличится до 10% ВВП в 2022 году на фоне ожидаемого роста цен на нефть, которые сократятся до 7,5% в 2023 году. В 2022 году ожидается рост экспорта на 12,1%, а в 2023 году – на 14,9%.Влияние ужесточения монетарной политики на кредиты в Грузии: последние данные >>>Поскольку экономические санкции препятствуют росту в России, прогнозируется, что денежные переводы из РФ в Грузию сократятся до 1,8 млрд долларов в 2022 году и до 1,7 млрд долларов в 2023 году.В Банке отмечают, что фискальная децентрализация поддержит рост экономики Грузии.В отчете сказано, что Грузия может получить значительные выгоды за счет наращивания потенциала муниципалитетов. Увеличение финансирования городов позволит обеспечить более эффективное и справедливое предоставление услуг."Успех фискальной децентрализации будет зависеть от повышения потенциала финансового управления в местных органах власти и обучения местных чиновников навыкам разработки и реализации политики, таким как составление бюджета на здравоохранение и образование и оказание социальных услуг", - говорится в отчете.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.Цель АБР — внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.

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азиатский банк развития (абр), грузия, экономика, новости, экономика грузии