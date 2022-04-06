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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 376
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 376
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 445 инфицированных 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T11:02+0400
2022-04-06T11:02+0400
2022-04-06T11:10+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 376, скончались 4 человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 650 384 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 234 человека, а с начала пандемии – 1 629 266. Скончались 16 765.За сутки сделано 24 153 теста на коронавирус, в том числе 22 059 на антиген и 2 094 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,56%, за последние 14 дней – 2,43%, за последние семь дней – 1,98%.К этому времени сделано 2 862 701 прививка, в том числе за последние сутки – 209.До завершения пандемии еще далеко – Кулумбегов >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 445 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 376
11:02 06.04.2022 (обновлено: 11:10 06.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 445 инфицированных
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 376, скончались 4 человека, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 650 384 случая заражения.
За последние 24 часа вылечились 234 человека, а с начала пандемии – 1 629 266. Скончались 16 765.
За сутки сделано 24 153 теста на коронавирус, в том числе 22 059 на антиген и 2 094 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,56%, за последние 14 дней – 2,43%, за последние семь дней – 1,98%.
К этому времени сделано 2 862 701 прививка, в том числе за последние сутки – 209.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 445 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.