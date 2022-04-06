https://sputnik-georgia.ru/20220406/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-376-265776818.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 376

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 376

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 445 инфицированных 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T11:02+0400

2022-04-06T11:02+0400

2022-04-06T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 376, скончались 4 человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 650 384 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 234 человека, а с начала пандемии – 1 629 266. Скончались 16 765.За сутки сделано 24 153 теста на коронавирус, в том числе 22 059 на антиген и 2 094 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,56%, за последние 14 дней – 2,43%, за последние семь дней – 1,98%.К этому времени сделано 2 862 701 прививка, в том числе за последние сутки – 209.До завершения пандемии еще далеко – Кулумбегов >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 445 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19