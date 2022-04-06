https://sputnik-georgia.ru/20220406/defitsit-tekuschego-scheta-platezhnogo-balansa-gruzii-snizilsya-na-64-265765388.html

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии снизился на 6,4%

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии снизился на 6,4%

Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета за 2021 год составил 9,8% к ВВП 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T09:01+0400

2022-04-06T09:01+0400

2022-04-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. За 2021 год дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 1,8 миллиарда долларов, что на 6,4% меньше показателей за 2020 год, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета за 2021 год составил 9,8% к ВВП.Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за IV квартал составило 1,1 миллиарда долларов, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом экспорт товаров увеличился на 35,3% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 29,4%.Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле >>Экспорт туристических услуг частично возобновился во втором квартале 2021 года. Эта положительная тенденция продолжилась и в следующих кварталах, достигнув 379,3 млн долларов в четвертом квартале, что составляет 55,3% от соответствующего периода 2019 года.Баланс доходов отрицательный и составляет 306,6 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 7,6%, а отрицательный чистый инвестиционный доход увеличился на 25,4%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 9,9% в годовом исчислении до 710,7 миллиона долларов в четвертом квартале 2021 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 28,3% до 616,5 млн долларов. В то же время чистые трансферты из государственного сектора сократились на 55,6%.Чистые прямые иностранные инвестиции в четвертом квартале составили 340,9 млн долларов или 6,2% квартального ВВП.

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