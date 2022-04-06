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Кровавая разборка в центре Тбилиси: все обвиняемые остаются под стражей

Кровавая разборка в центре Тбилиси: все обвиняемые остаются под стражей

По делу о перестрелке в центре Тбилиси, в результате которой погибли два человека, задержаны пять человек 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T18:45+0400

2022-04-06T18:45+0400

2022-04-06T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для четверых фигурантов дела о перестрелке около бывшего бассейна "Лагуна Вере" в центре Тбилиси.По данным следствия, инцидент произошел 2 апреля в одном из офисов здания неподалеку от улицы Костава. Ссора с участием 20 человек в переросла в перестрелку. Погибли двое - Константин Кобулия и Вахтанг Гургенидзе, еще четыре человека, в том числе бизнесмен Марлен Метревели были ранены. Всего по делу задержаны пять человек. Один из них Коба Метревели обвиняется в умышленном убийстве, а Георгий Геловани, Георгий Асланишвили и Георгий Петрушков - в недонесении о преступлении. Ни один из обвиняемых не признает своей вины.По словам обвиняемого в умышленном убийстве Метревели, он является сотрудником охраны одного из участников конфликта и был обязан его защищать. Что касается остальных троих обвиняемых, то на суде они заявили, что ситуация вышла из-под контроля и все они пытались спасти себя и тех, кого сопровождали.По словам прокурора Гии Шаишмелашвили, конфликт между двумя группировками не исчерпан и не исключены новые факты мести.Поддельные сертификаты о ковид-вакцинации: в Тбилиси задержана медсестра >>>Еще один фигурант дела о перестрелке Г.К. обвиняется в "умышленном причинении тяжких телесных повреждений". Суд избрал ему меру пресечения накануне. Он также останется за решеткой на время следствия.Следствие ведется по статьям УК Грузии "Умышленное убийство, совершенное двумя и более лицами при отягчающих обстоятельствах", "Умышленное причинении тяжких телесных повреждений", "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия" и "Недонесение о преступлении".

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