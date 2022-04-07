https://sputnik-georgia.ru/20220407/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-324-265805411.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 324

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 324

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 426 инфицированных 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T10:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 324, скончавшихся нет, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 650 708 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 721 человек, а с начала пандемии – 1 629 987. Скончались 16 765.За сутки сделано 22 625 тестов на коронавирус, в том числе 22 420 на антиген и 2 205 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,43%, за последние 14 дней – 2,32%, за последние семь дней – 1,9%.К этому времени сделано 2 863 384 прививки, в том числе за последние сутки – 595.До завершения пандемии еще далеко – Кулумбегов >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 426 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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