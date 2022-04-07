https://sputnik-georgia.ru/20220407/chislo-posetivshikh-gruziyu-v-marte-inostrantsev-vyroslo-v-tri-s-polovinoy-raza-265819387.html

Число посетивших Грузию в марте иностранцев выросло в три с половиной раза

Число посетивших Грузию в марте иностранцев выросло в три с половиной раза

Наибольшее количество визитов в Грузию в марте осуществили граждане Турции 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T17:17+0400

2022-04-07T17:17+0400

2022-04-07T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в марте 2022 года выросло на 266,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия в марте приняла 211,5 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 34,1%.По данным ведомства, из общего числа визитов, 159,2 тысячи были туристическими, что на 211% больше чем в марте 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 48,5%.Наибольшее число визитов в Грузию в марте осуществили граждане Турции – 42,4 тысячи, что на 109,6% меньше, чем в марте 2021 года, и на 43,6% меньше, чем в 2019 году.Роль туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для грузинского туризма 2019 год завершился рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень - 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.Как результат, с 2021 годf началось активное восстановление - в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные были восстановлены на 31%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.

https://sputnik-georgia.ru/20220404/gigiena-i-bezopasnost-prodovolstviya---novyy-proekt-administratsii-turizma-gruzii-265724857.html

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грузия, новости, туризм, экономика, национальная администрация туризма грузии