https://sputnik-georgia.ru/20220407/chislo-posetivshikh-gruziyu-v-marte-inostrantsev-vyroslo-v-tri-s-polovinoy-raza-265819387.html
Число посетивших Грузию в марте иностранцев выросло в три с половиной раза
Число посетивших Грузию в марте иностранцев выросло в три с половиной раза
Наибольшее количество визитов в Грузию в марте осуществили граждане Турции 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T17:17+0400
2022-04-07T17:17+0400
2022-04-07T18:07+0400
грузия
новости
туризм
экономика
национальная администрация туризма грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264986640_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_237d61f43887ebf343b0828cafd5929b.jpg
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в марте 2022 года выросло на 266,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия в марте приняла 211,5 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 34,1%.По данным ведомства, из общего числа визитов, 159,2 тысячи были туристическими, что на 211% больше чем в марте 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 48,5%.Наибольшее число визитов в Грузию в марте осуществили граждане Турции – 42,4 тысячи, что на 109,6% меньше, чем в марте 2021 года, и на 43,6% меньше, чем в 2019 году.Роль туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для грузинского туризма 2019 год завершился рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень - 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.Как результат, с 2021 годf началось активное восстановление - в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные были восстановлены на 31%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.
https://sputnik-georgia.ru/20220404/gigiena-i-bezopasnost-prodovolstviya---novyy-proekt-administratsii-turizma-gruzii-265724857.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264986640_339:0:3000:1996_1920x0_80_0_0_e54e3ee6a55020b09262eb85b2faa6c1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, экономика, национальная администрация туризма грузии
Число посетивших Грузию в марте иностранцев выросло в три с половиной раза
17:17 07.04.2022 (обновлено: 18:07 07.04.2022)
Наибольшее количество визитов в Грузию в марте осуществили граждане Турции
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в марте 2022 года выросло на 266,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.
Грузия в марте приняла 211,5 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 34,1%.
По данным ведомства
, из общего числа визитов, 159,2 тысячи были туристическими, что на 211% больше чем в марте 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 48,5%.
Наибольшее число визитов в Грузию в марте осуществили граждане Турции – 42,4 тысячи, что на 109,6% меньше, чем в марте 2021 года, и на 43,6% меньше, чем в 2019 году.
Роль туризма
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
Для грузинского туризма 2019 год завершился рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.
С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень - 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.
Как результат, с 2021 годf началось активное восстановление - в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные были восстановлены на 31%.
Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.