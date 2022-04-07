https://sputnik-georgia.ru/20220407/na-yuge-gruzii-vnov-proizoshlo-zemletryasenie-265817050.html

На юге Грузии вновь произошло землетрясение

На юге Грузии вновь произошло землетрясение

Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров близ села Самеба 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 23 километрах от города Дманиси, близ села Самеба на юге Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 14:38 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.Ранее, во вторник, близ села Самеба произошло сразу два землетрясения магнитудой 3,1 и 3,3.Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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