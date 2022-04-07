https://sputnik-georgia.ru/20220407/skolko-derevev-nezakonno-vyrubili-v-gruzii-s-nachala-goda-265787918.html
Сколько деревьев незаконно вырубили в Грузии с начала года?
Сколько деревьев незаконно вырубили в Грузии с начала года?
Подавляющее число нарушений было зафиксировано в регионе Кахети 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T10:08+0400
2022-04-07T10:08+0400
2022-04-07T10:08+0400
грузия
новости
общество
вырубка лесов
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии с 1 января этого года до 31 марта включительно выявили 894 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них 48 – включают элементы уголовного кодекса, говорится в сообщении ведомства.Подавляющее число нарушений (316) было зафиксировано в регионе Кахети на востоке страны.В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:Что касается Тбилиси, то в течение первых трех месяцев этого года зафиксировано 8 фактов незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов.В целом изъято около 2.100 кубических метров лесоматериалов.За три месяца этого года зафиксировано 129 фактов нарушения технического регламента использования лесопилок. Изъято 19 единиц незарегистрированных лесопилок.Борьба с вырубкой лесаВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд.Леса Грузии под контролем: последние данные о нарушениях>>"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, вырубка лесов
Сколько деревьев незаконно вырубили в Грузии с начала года?
Подавляющее число нарушений было зафиксировано в регионе Кахети
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии с 1 января этого года до 31 марта включительно выявили 894 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них 48 – включают элементы уголовного кодекса, говорится в сообщении ведомства.
Подавляющее число нарушений (316) было зафиксировано в регионе Кахети на востоке страны.
В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 122
Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 10.
Что касается Тбилиси, то в течение первых трех месяцев этого года зафиксировано 8 фактов незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов.
В целом изъято около 2.100 кубических метров лесоматериалов.
За три месяца этого года зафиксировано 129 фактов нарушения технического регламента использования лесопилок. Изъято 19 единиц незарегистрированных лесопилок.
Борьба с вырубкой леса
В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.
Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.
Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд.
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.
Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.