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В Грузию будет летать еще больше самолетов
В Грузию будет летать еще больше самолетов
Согласно заявкам, в летний навигационный сезон 2022 года полеты будут осуществлять 34 авиакомпании 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T20:34+0400
2022-04-07T20:34+0400
2022-04-07T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Власти Грузии ожидают увеличения количества авиакомпаний, оперирующих в Грузии в летний сезон, заявила замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.В 2021 году на авиарынке Грузии работали 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.По ее словам, число рейсов и направлений дают возможность сделать положительный прогноз относительно роста туризма.По ее словам, на сегодняшний день, согласно заявкам, в летний навигационный сезон 2022 года полеты будут осуществлять 34 авиакомпании в 30 стран по 70 направлением.Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% были осуществлены через грузинские аэропорты.
https://sputnik-georgia.ru/20220407/chislo-posetivshikh-gruziyu-v-marte-inostrantsev-vyroslo-v-tri-s-polovinoy-raza-265819387.html
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грузия, туризм, экономика, авиасообщение в грузии, новости
В Грузию будет летать еще больше самолетов
20:34 07.04.2022 (обновлено: 21:05 07.04.2022)
Согласно заявкам, в летний навигационный сезон 2022 года полеты будут осуществлять 34 авиакомпании
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Власти Грузии ожидают увеличения количества авиакомпаний, оперирующих в Грузии в летний сезон, заявила замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.
В 2021 году на авиарынке Грузии работали 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.
"К летнему авиационному сезону значительно выросло число обращений в Агентство гражданской авиации. Наибольшее число заявок относится к осуществлению полетов в Грузию из ЕС и стран Персидского залива", - сказала Квривишвили журналистам.
По ее словам, число рейсов и направлений дают возможность сделать положительный прогноз относительно роста туризма.
По ее словам, на сегодняшний день, согласно заявкам, в летний навигационный сезон 2022 года полеты будут осуществлять 34 авиакомпании в 30 стран по 70 направлением.
Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% были осуществлены через грузинские аэропорты.