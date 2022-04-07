https://sputnik-georgia.ru/20220407/voz-mozhet-obyavit-o-zavershenii-pandemii-v-etom-godu--gamkrelidze-265814266.html

ВОЗ может объявить о завершении пандемии в этом году – Гамкрелидзе

ВОЗ может объявить о завершении пандемии в этом году – Гамкрелидзе

Эпидемиолог назвал важным тот факт, что в Грузии впервые за полтора года не зафиксирован ни один случай смерти от коронавируса 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T15:34+0400

2022-04-07T15:34+0400

2022-04-07T15:34+0400

всемирная организация здравоохранения

грузия

общество

новости

коронавирус covid-19

амиран гамкрелидзе

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Острая фаза коронавируса подходит к концу, а это означает, что Всемирная организация здравоохранения может объявить 2022 год годом завершения пандемии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."Всемирная организация здравоохранения не объявляла пандемию завершенной, но ее острая фаза, как говорится в стратегическом документе, завершается. По большей вероятности, если в биологии этого вируса не произойдет нечто экстраординарное, то в этом году ВОЗ объявит пандемию завершенной", – cказал Гамкрелидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".Темп вакцинации от COVID в Грузии очень низкий – Чхаидзе >>>Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. До этого, 30 января, ВОЗ объявила коронавирус глобальной опасностью.Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, вспыхнула в Китае в декабре 2019 года. В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

всемирная организация здравоохранения, грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, амиран гамкрелидзе