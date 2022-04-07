https://sputnik-georgia.ru/20220407/yaponiya-namerena-vysvobodit-neft-iz-gosudarstvennykh-i-chastnykh-rezervov-265810845.html

Япония намерена высвободить нефть из государственных и частных резервов

Япония намерена высвободить нефть из государственных и частных резервов

Цель инициативы – стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T14:22+0400

2022-04-07T14:22+0400

2022-04-07T14:22+0400

цены на нефть

экономика

в мире

новости

япония

токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23398/82/233988289_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_8b436ff7d41a3cdffc9de5577af4141a.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Японские власти намерены в координации с Международным энергетическим агентством высвободить приблизительно 15 миллионов баррелей нефти из государственных и частых резервов, передает агентство Киодо.Bloomberg 6 апреля сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. По словам президента Джо Байдена, на Америку придется 180 миллионов баррелей, выпускаться они будут по 1 миллиону ежедневно в период с мая по октябрь. То есть остальные страны МЭА обеспечат еще 60 миллионов.Международное энергетическое агентстве о своем решении высвободить 61,7 миллиона баррелей нефти или около 3% от общего экстренного запаса стран организации уже сообщала в марте. Цены на нефть растут на перспективах сокращения предложения >>>Ожидается, что новый объем выпуска пойдет в дополнение к этому уже объявленному объему. Его цель – стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен.

япония

токио

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цены на нефть, экономика, в мире, новости, япония, токио