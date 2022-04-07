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Япония намерена высвободить нефть из государственных и частных резервов
Япония намерена высвободить нефть из государственных и частных резервов
Цель инициативы – стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T14:22+0400
2022-04-07T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Японские власти намерены в координации с Международным энергетическим агентством высвободить приблизительно 15 миллионов баррелей нефти из государственных и частых резервов, передает агентство Киодо.Bloomberg 6 апреля сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. По словам президента Джо Байдена, на Америку придется 180 миллионов баррелей, выпускаться они будут по 1 миллиону ежедневно в период с мая по октябрь. То есть остальные страны МЭА обеспечат еще 60 миллионов.Международное энергетическое агентстве о своем решении высвободить 61,7 миллиона баррелей нефти или около 3% от общего экстренного запаса стран организации уже сообщала в марте. Цены на нефть растут на перспективах сокращения предложения >>>Ожидается, что новый объем выпуска пойдет в дополнение к этому уже объявленному объему. Его цель – стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен.
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цены на нефть, экономика, в мире, новости, япония, токио
Япония намерена высвободить нефть из государственных и частных резервов
Цель инициативы – стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Японские власти намерены в координации с Международным энергетическим агентством высвободить приблизительно 15 миллионов баррелей нефти из государственных и частых резервов, передает агентство Киодо.
Генсекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 7 апреля сообщил, что Токио решил содействовать инициативе по новому выпуску запасов нефти из стратегических резервов США и стран Международного энергетического агентства (МЭА). Правда, подробности того, как это будет совершено, все еще прорабатываются.
Bloomberg 6 апреля сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. По словам президента Джо Байдена, на Америку придется 180 миллионов баррелей, выпускаться они будут по 1 миллиону ежедневно в период с мая по октябрь. То есть остальные страны МЭА обеспечат еще 60 миллионов.
Международное энергетическое агентстве о своем решении высвободить 61,7 миллиона баррелей нефти или около 3% от общего экстренного запаса стран организации уже сообщала в марте.
Ожидается, что новый объем выпуска пойдет в дополнение к этому уже объявленному объему. Его цель – стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен.