https://sputnik-georgia.ru/20220408/biznesmenam-v-gruzii-pomogut-s-eksportom-tovarov-265830925.html
Бизнесменам в Грузии помогут с экспортом товаров
Бизнесменам в Грузии помогут с экспортом товаров
Программа поможет идентифицировать продукты имеющие спрос и будет способствовать продажам 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T09:52+0400
2022-04-08T09:52+0400
2022-04-08T09:52+0400
грузия
новости
экономика
сделано в грузии!
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701396_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_aa5554382eec76045d64fefb0714a6bd.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Агентство "Производи в Грузии" в четверг начало прием заявок от представителей малого и среднего бизнеса желающих участвовать в программе стимулирование экспорта.Программа предполагает техническую поддержку компаний, желающих выйти на международный рынок.В частности, согласно информации на сайте Агентства, программа поможет компаниям решении факторов мешающих экспорту и внедрение механизмов, способствующих продажам товара за рубеж. Также программа поможет идентифицировать продукты имеющие спрос и будет способствовать продажам.Среди компонентов помощи в рамках программы: брендирование, получение сертификата или лицензии, помощь в выходе на международные рынки.Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти >>Принять в ней участие могут компании занимающиеся выпуском продуктов питания и напитков, одежды, кожи и кожаных изделий, обуви, кормов для домашних животных, ветеринарной продукции, мебели, драгоценностей и упаковочных материалов.На первом этапе в программе могут принять участие жители регионов Имерети, Кахети, Гуриа и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, после же программа распространится на всю территорию страны.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701396_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fcc5241762d74a4d66ae69dcb4632372.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, сделано в грузии!
Бизнесменам в Грузии помогут с экспортом товаров
Программа поможет идентифицировать продукты имеющие спрос и будет способствовать продажам
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Агентство "Производи в Грузии" в четверг начало прием заявок от представителей малого и среднего бизнеса желающих участвовать в программе стимулирование экспорта.
Программа предполагает техническую поддержку компаний, желающих выйти на международный рынок.
В частности, согласно информации на сайте
Агентства, программа поможет компаниям решении факторов мешающих экспорту и внедрение механизмов, способствующих продажам товара за рубеж. Также программа поможет идентифицировать продукты имеющие спрос и будет способствовать продажам.
Среди компонентов помощи в рамках программы: брендирование, получение сертификата или лицензии, помощь в выходе на международные рынки.
Принять в ней участие могут компании занимающиеся выпуском продуктов питания и напитков, одежды, кожи и кожаных изделий, обуви, кормов для домашних животных, ветеринарной продукции, мебели, драгоценностей и упаковочных материалов.
На первом этапе в программе могут принять участие жители регионов Имерети, Кахети, Гуриа и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, после же программа распространится на всю территорию страны.