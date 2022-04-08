https://sputnik-georgia.ru/20220408/biznesmenam-v-gruzii-pomogut-s-eksportom-tovarov-265830925.html

Бизнесменам в Грузии помогут с экспортом товаров

Бизнесменам в Грузии помогут с экспортом товаров

Программа поможет идентифицировать продукты имеющие спрос и будет способствовать продажам 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T09:52+0400

2022-04-08T09:52+0400

2022-04-08T09:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Агентство "Производи в Грузии" в четверг начало прием заявок от представителей малого и среднего бизнеса желающих участвовать в программе стимулирование экспорта.Программа предполагает техническую поддержку компаний, желающих выйти на международный рынок.В частности, согласно информации на сайте Агентства, программа поможет компаниям решении факторов мешающих экспорту и внедрение механизмов, способствующих продажам товара за рубеж. Также программа поможет идентифицировать продукты имеющие спрос и будет способствовать продажам.Среди компонентов помощи в рамках программы: брендирование, получение сертификата или лицензии, помощь в выходе на международные рынки.Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти >>Принять в ней участие могут компании занимающиеся выпуском продуктов питания и напитков, одежды, кожи и кожаных изделий, обуви, кормов для домашних животных, ветеринарной продукции, мебели, драгоценностей и упаковочных материалов.На первом этапе в программе могут принять участие жители регионов Имерети, Кахети, Гуриа и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, после же программа распространится на всю территорию страны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, сделано в грузии!