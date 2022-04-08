https://sputnik-georgia.ru/20220408/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-273-265836867.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 273

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 273

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 439 инфицированных 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T11:01+0400

2022-04-08T11:01+0400

2022-04-08T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 273, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 650 981 случай заражения.За последние 24 часа вылечился 577 человек, а с начала пандемии – 1 630 564. Скончались 16 766.За сутки сделано 20 782 теста на коронавирус, в том числе 18 761 на антиген и 2 021 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,31%, за последние 14 дней – 2,2%, за последние семь дней – 1,82%.К этому времени сделано 2 864 300 прививок, в том числе за последние сутки – 577.До завершения пандемии еще далеко – Кулумбегов >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 439 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19