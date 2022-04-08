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Предварительные итоги переписи населения подвели в России
Предварительные итоги переписи населения подвели в России
Окончательные итоги переписи населения России будут опубликованы в мае текущего года, заявил глава Росстата 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T20:06+0400
2022-04-08T20:06+0400
2022-04-08T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Численность населения РФ на 1 октября 2021 года, по предварительным итогам переписи, составила 147 миллионов человек, окончательные данные по этому показателю будут опубликованы в мае, сообщил журналистам глава Росстата Павел Малков.Всероссийская перепись населения проходила в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Изначально она планировалась на 2020 год. Принять в ней участие можно было как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном - на портале "Госуслуги".Он добавил, что пока нет точных сведений по численности населения регионов."В мае мы дадим окончательную численность населения страны", - добавил Малков.По итогам предыдущей всероссийской переписи населения, на 1 октября 2010 года в России проживало 145,141 миллиона человек (данные актуальны с досчетом населения Крыма).Как указали в Росстате, итоговое значение численности населения может быть скорректировано на 0,2–0,3% (на 400–500 тысяч человек) в большую или меньшую сторону.Перепись населения 2021: госуслуги, официальный сайт, вопросы анкеты >>В статистическом ведомстве также отметили, что представленная цифра не является окончательной, так как Росстат продолжает проверять данные, полученные из разных источников."Сведения в ходе всероссийской переписи населения собирались через портал госуслуг, планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. В настоящее время ведется работа по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных", - пояснили в Росстате.
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россия, новости, общество, росстат, перепись населения
Предварительные итоги переписи населения подвели в России
Окончательные итоги переписи населения России будут опубликованы в мае текущего года, заявил глава Росстата
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Численность населения РФ на 1 октября 2021 года, по предварительным итогам переписи, составила 147 миллионов человек, окончательные данные по этому показателю будут опубликованы в мае, сообщил журналистам глава Росстата Павел Малков.
Всероссийская перепись населения проходила в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Изначально она планировалась на 2020 год. Принять в ней участие можно было как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном - на портале "Госуслуги".
"Сегодня можно назвать предварительные итоги переписи, предварительную общую численность населения. Сегодня мы называем первую цифру: ориентировочная оценка численности населения страны - это 147 миллионов человек. Здесь будут еще небольшие уточнения, мы завершаем обработку данных. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3%. То есть теперь можно сказать, что по состоянию на 1 октября прошлого года в стране постоянно проживало около 147 миллионов человек", - сказал Малков, сообщило РИА Новости
.
Он добавил, что пока нет точных сведений по численности населения регионов.
"В мае мы дадим окончательную численность населения страны", - добавил Малков.
По итогам предыдущей всероссийской переписи населения, на 1 октября 2010 года в России проживало 145,141 миллиона человек (данные актуальны с досчетом населения Крыма).
Как указали в Росстате, итоговое значение численности населения может быть скорректировано на 0,2–0,3% (на 400–500 тысяч человек) в большую или меньшую сторону.
В статистическом ведомстве также отметили, что представленная цифра не является окончательной, так как Росстат продолжает проверять данные, полученные из разных источников.
"Сведения в ходе всероссийской переписи населения собирались через портал госуслуг, планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. В настоящее время ведется работа по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных", - пояснили в Росстате.