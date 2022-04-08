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Предварительные итоги переписи населения подвели в России

Предварительные итоги переписи населения подвели в России

Окончательные итоги переписи населения России будут опубликованы в мае текущего года, заявил глава Росстата 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Численность населения РФ на 1 октября 2021 года, по предварительным итогам переписи, составила 147 миллионов человек, окончательные данные по этому показателю будут опубликованы в мае, сообщил журналистам глава Росстата Павел Малков.Всероссийская перепись населения проходила в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Изначально она планировалась на 2020 год. Принять в ней участие можно было как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном - на портале "Госуслуги".Он добавил, что пока нет точных сведений по численности населения регионов."В мае мы дадим окончательную численность населения страны", - добавил Малков.По итогам предыдущей всероссийской переписи населения, на 1 октября 2010 года в России проживало 145,141 миллиона человек (данные актуальны с досчетом населения Крыма).Как указали в Росстате, итоговое значение численности населения может быть скорректировано на 0,2–0,3% (на 400–500 тысяч человек) в большую или меньшую сторону.Перепись населения 2021: госуслуги, официальный сайт, вопросы анкеты >>В статистическом ведомстве также отметили, что представленная цифра не является окончательной, так как Росстат продолжает проверять данные, полученные из разных источников."Сведения в ходе всероссийской переписи населения собирались через портал госуслуг, планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. В настоящее время ведется работа по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных", - пояснили в Росстате.

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