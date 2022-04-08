https://sputnik-georgia.ru/20220408/v-kutaisskom-aeroportu-passazhiropotok-vosstanovlen-pochti-na-90-265857344.html

В Кутаисском аэропорту пассажиропоток восстановлен почти на 90%

В Кутаисском аэропорту пассажиропоток восстановлен почти на 90%

На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 25 направлениям в 14 стран 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T23:06+0400

2022-04-08T23:06+0400

2022-04-08T23:06+0400

грузия

экономика

новости

туризм

кутаисский международный аэропорт

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В марте 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 88% к уровню за аналогичный период 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту продолжает наблюдаться положительная динамика авиаперевозок.В марте текущего года аэропорт обслужил 46 735 пассажиров, тогда как в марте 2019 года этот показатель составлял 53 316.Летом в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпаний из 30 стран >>Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В марте в аэропорту возобновлено 120% рейсов (222 рейса). В 2019 году в январе было 185 рейсов.На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 25 направлениям в 14 стран.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Основная часть туристов в марте приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 41,9% въезжающих.Число визитов международных путешественников в Грузию в марте 2022 года выросло на 266,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 211,5 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 34,1%.

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грузия, экономика, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии