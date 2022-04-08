https://sputnik-georgia.ru/20220408/v-shkolakh-gruzii-vnedryayut-mezhdunarodnuyu-programmu-ekoshkola-265836485.html

В школах Грузии внедряют международную программу "экошкола"

В школах Грузии внедряют международную программу "экошкола"

В Минобразовании считают важным формировать и развивать среди учащихся правильные взгляды и навыки в области охраны окружающей среды 08.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В школах Грузии внедряется международная программа "экошкола", направленная на повышение сознания школьников в области охраны окружающей среды, сообщают в пресс-службе министерства образования и науки.С целью внедрения новой программы в школах между Минобразованием и некоммерческой организацией "Защитим чистоту Грузии" оформлен меморандум о сотрудничестве. Документ подписали первый замминистра образования Тамар Махарашвили и исполнительный директор организации Элене Лоладзе.В Минобразовании считают важным формировать и развивать среди учащихся правильные взгляды и навыки в направлении охраны окружающей среды. Это будет шагом вперед к намеченной цели – воспитать поколение с высокой социальной ответственностью, уверены в ведомстве.Программа "экошкола" осуществляется при поддержке правительства Швеции. Она основывается на семиступенчатой методологии, в рамках которой каждая школа выбирает тему, связанную с целями устойчивого развития и осуществляет соответствующие активности. Когда школа завершит все семь ступеней в рамках выбранной темы, она получает право сделать заявку на получение "зеленого флага".Семь ступеней – это Школу будет оценивать специально укомплектованная группа и передаст соответствующую награду. Нужно отметить, что приобретение "зеленого флага" подразумевает размещение награжденных школ на мировой карте и открывает им новые возможности.Высшее образование в Грузии в цифрах >>>Зеленый флаг – хорошо известный в Европе и за ее пределами престижный экологический символ. Он вручается всем образовательным учреждениям, которые успешно работают по программе, за выдающийся вклад в улучшение качества окружающей среды.Программа имеет четыре обязательные темы – это вода, энергия, мусор, изменение климата. Школы могут выбрать и другие темы, если они более актуальны в их регионе.

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