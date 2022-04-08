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За нападение на тележурналистов в Зугдиди задержаны два человека
За нападение на тележурналистов в Зугдиди задержаны два человека
По версии следствия, обвиняемые 17 марта выражали недовольство работой журналистов, оскорбили и ударили их, пытаясь выгнать с территории 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T20:27+0400
2022-04-08T20:27+0400
2022-04-08T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала двух жителей Зугдиди за нападение на журналистку и оператора оппозиционного телеканала "Мтавари архи".По данным расследования, проведенного Специальной следственной службой, обвиняемые 17 марта в городе Зугдиди выражали недовольство работой журналиста и оператора, оскорбили и ударили их, пытаясь выгнать с территории.Задержанным предъявлено обвинение в незаконном вмешательстве в осуществлении журналисткой деятельности и преследовании в связи с профессиональной деятельностью и в случае подтверждения вины им грозит до трех лет лишения свободы, говорится в заявлении прокуратуры.Задержанному за нападение на журналистов предъявлено обвинение >>Прокуратура на суде потребует избрания им заключения в качестве меры пресечения.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, зугдиди
За нападение на тележурналистов в Зугдиди задержаны два человека
По версии следствия, обвиняемые 17 марта выражали недовольство работой журналистов, оскорбили и ударили их, пытаясь выгнать с территории
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала двух жителей Зугдиди за нападение на журналистку и оператора оппозиционного телеканала "Мтавари архи".
По данным расследования, проведенного Специальной следственной службой, обвиняемые 17 марта в городе Зугдиди выражали недовольство работой журналиста и оператора, оскорбили и ударили их, пытаясь выгнать с территории.
Задержанным предъявлено обвинение в незаконном вмешательстве в осуществлении журналисткой деятельности и преследовании в связи с профессиональной деятельностью и в случае подтверждения вины им грозит до трех лет лишения свободы, говорится в заявлении
прокуратуры.
Прокуратура на суде потребует избрания им заключения в качестве меры пресечения.