https://sputnik-georgia.ru/20220408/za-napadenie-na-telezhurnalistov-v-zugdidi-zaderzhany-dva-cheloveka-265855023.html

За нападение на тележурналистов в Зугдиди задержаны два человека

За нападение на тележурналистов в Зугдиди задержаны два человека

По версии следствия, обвиняемые 17 марта выражали недовольство работой журналистов, оскорбили и ударили их, пытаясь выгнать с территории 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T20:27+0400

2022-04-08T20:27+0400

2022-04-08T20:27+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала двух жителей Зугдиди за нападение на журналистку и оператора оппозиционного телеканала "Мтавари архи".По данным расследования, проведенного Специальной следственной службой, обвиняемые 17 марта в городе Зугдиди выражали недовольство работой журналиста и оператора, оскорбили и ударили их, пытаясь выгнать с территории.Задержанным предъявлено обвинение в незаконном вмешательстве в осуществлении журналисткой деятельности и преследовании в связи с профессиональной деятельностью и в случае подтверждения вины им грозит до трех лет лишения свободы, говорится в заявлении прокуратуры.Задержанному за нападение на журналистов предъявлено обвинение >>Прокуратура на суде потребует избрания им заключения в качестве меры пресечения.

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