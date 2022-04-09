https://sputnik-georgia.ru/20220409/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-341-265861591.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 341

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 341

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 427 инфицированных 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T10:54+0400

2022-04-09T10:54+0400

2022-04-09T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 341, скончались 4 пациента, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 651 322 случая заражения.За последние 24 часа вылечился 445 человек, а с начала пандемии – 1 631 009. Скончались 16 770.За сутки сделано 23 438 тестов на коронавирус, в том числе 21 357 на антиген и 2 081 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,45%, за последние 14 дней – 2,07%, за последние семь дней – 1,73%.К этому времени сделано 2 865 371 прививка, в том числе за последние сутки – 1 028."Мы опередили большинство стран Европы" – Церцвадзе о снижении смертности >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 427 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии