https://sputnik-georgia.ru/20220409/zemletryasenie-zafiksirovano-na-zapade-gruzii-265859746.html

Землетрясение зафиксировано на западе Грузии

Землетрясение зафиксировано на западе Грузии

Подземные толчки были зафиксированы в 06:30 по тбилисскому времени к юго-востоку от города Они 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T09:59+0400

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2022-04-09T10:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло 9 апреля утром на западе Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 06:30 по тбилисскому времени к юго-востоку от города Они (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванети) в 6 километрах от села Псори.Центральная точка очага землетрясения находилась на глубине 1 километра. Сообщений о разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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