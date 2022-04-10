https://sputnik-georgia.ru/20220410/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-148-265872902.html
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 148
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 148
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 412 инфицированных 10.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-10T10:46+0400
2022-04-10T10:46+0400
2022-04-10T10:56+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 148, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 651 470 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 425 человек, а с начала пандемии – 1 631 434. Скончался 16 771.За сутки сделано 8 854 теста на коронавирус, в том числе 6 991 на антиген и 1 863 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,67%, за последние 14 дней – 1,99%, за последние семь дней – 1,73%.К этому времени сделано 2 865 773 прививки, в том числе за последние сутки – 343."Мы опередили большинство стран Европы" – Церцвадзе о снижении смертности >>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 412 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 148
10:46 10.04.2022 (обновлено: 10:56 10.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 412 инфицированных
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 148, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 651 470 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 425 человек, а с начала пандемии – 1 631 434. Скончался 16 771.
За сутки сделано 8 854 теста на коронавирус, в том числе 6 991 на антиген и 1 863 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,67%, за последние 14 дней – 1,99%, за последние семь дней – 1,73%.
К этому времени сделано 2 865 773 прививки, в том числе за последние сутки – 343.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 412 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.