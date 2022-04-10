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Грузинский теннисист выбыл с турнира в Монте-Карло в первом же круге

Грузинский теннисист выбыл с турнира в Монте-Карло в первом же круге

Басилашвили уже в четвертый раз сыграл в основной сетке монакского "Мастерса" и все четыре раза выбывал в первом круге 10.04.2022, Sputnik Грузия

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинский теннисист, 20-я ракетка мира по рейтингу ATP Николоз Басилашвили покинул первый грунтовый турнир этого года серии Masters (ATP 1000) в Монте-Карло после первого же круга.По итогам основной жеребьевки выяснилось, что соперником грузинского теннисиста в первом круге будет болгарин Григор Димитров. Басилашвили и Димитров встречались лишь однажды - в 2017 году Димитров выиграл 6:1, 6:3 в полуфинале турнира в Софии.В воскресном матче Басилашвили проиграл болгарскому теннисисту в двух сетах - 6:3, 2:0. Во втором сете Басилашвили отказался продолжать матч.Грузинский теннисист проиграл первую встречу на Miami Open и выбыл из турнира >>Николоз Басилашвили в четвертый раз сыграл в основной сетке монакского "Мастерса", и все четыре раза ему пришлось покинуть турнир после первой же встречи.Баланс побед/поражений Басилашвили в этом сезоне три победы и 11 поражений.Турнир в Монте-Карло продлится до 17 апреля.

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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, монте-карло, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах