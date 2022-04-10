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Избирательные участки открылись во Франции, страна выбирает президента

Избирательные участки открылись во Франции, страна выбирает президента

В выборах участвуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эмманюэль Макрон 10.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-10T10:28+0400

2022-04-10T10:28+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Почти 70 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 по парижскому времени (10:00 тбс) на территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария в воскресенье. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей.Избирательные участки в большинстве французских коммун будут открыты до 19:00 (21.00 мск), а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они будут работать до 20.00 местного времени.В выборах участвуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, который баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения "Республика на марше". Его главным конкурентом является кандидат "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен.Франция предлагает выработать план для смягчения продовольственного кризиса >>В первую пятерку претендентов на президентский пост также вошли лидер "Неподчинившейся Франции", парламентарий Жан-Люк Меланшон, основатель правого движения "Реконкиста", журналист Эрик Земмур и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, выдвинутая от партии "Республиканцы".Первые предварительные результаты голосования станут известны не ранее, чем закроются последние избирательные участки. Решающим станет второй тур голосования. Он состоится ровно через две недели - 24 апреля.Опубликованные перед первым туром результаты опросов отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен.Согласно опросу компании Elabe, по данным на 8 апреля, Макрон может набрать в первом туре 26%, а Ле Пен – 25%. Отрыв во втором туре между Макроном и Ле Пен также сократился: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" - 49%.

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