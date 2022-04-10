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Международный фестиваль голоса "МиаФония" пройдет в Аджарии
Международный фестиваль голоса "МиаФония" пройдет в Аджарии
Фестиваль объединит мастеров певческих, голосовых и звуковых практик 10.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-10T11:31+0400
2022-04-10T11:31+0400
2022-04-10T11:31+0400
аджария
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Международный фестиваль голоса "МиаФония" пройдет в Аджарии с 3 по 9 июня, говорится на сайте организаторов.Международный фестиваль "МиаФония" (в переводе с греческого означает "мой голос") объединяет мастеров певческих, голосовых и звуковых практик. Пройдет он в ретритном центре "Gomarduli Zen Garden" в живописном селе Гомардули.Заниматься с гостями будут педагоги, ведущие и тренеры из нескольких стран – из Израиля, Турции, России, а также из Грузии.Страну на фестивале представит Атина Корнелиус – певица, музыкант, участница грузинской группы "Asea Sool". Коллектив исполняет музыку в собственном уникальном стиле – "Хмели-сунели". Это, по словам музыкантов, сочетание народных грузинских мотивов с джазом, блюзом и роком.Минкульт Грузии объявил конкурс для продвижения международных фестивалей >>>Организаторы отмечают, что фестивальная программа дополнена завораживающей природой Кавказа и аутентичной грузинской кухней.
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аджария, фестиваль, грузия, новости, культура, гомардули
Международный фестиваль голоса "МиаФония" пройдет в Аджарии
Фестиваль объединит мастеров певческих, голосовых и звуковых практик
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Международный фестиваль голоса "МиаФония" пройдет в Аджарии с 3 по 9 июня, говорится на сайте организаторов.
Международный фестиваль "МиаФония" (в переводе с греческого означает "мой голос") объединяет мастеров певческих, голосовых и звуковых практик. Пройдет он в ретритном центре "Gomarduli Zen Garden" в живописном селе Гомардули.
В программе мастер-классы для начинающих, профессионалов и ведущих, концерты, занятия по раскрепощению голоса и тела, уроки импровизации, певческий Плейбек-театр, музыка речи, телесно-голосовая терапия, музыкально-танцевальные джемы и многое другое.
Заниматься с гостями будут педагоги, ведущие и тренеры из нескольких стран – из Израиля, Турции, России, а также из Грузии.
Страну на фестивале представит Атина Корнелиус – певица, музыкант, участница грузинской группы "Asea Sool". Коллектив исполняет музыку в собственном уникальном стиле – "Хмели-сунели". Это, по словам музыкантов, сочетание народных грузинских мотивов с джазом, блюзом и роком.
Организаторы отмечают
, что фестивальная программа дополнена завораживающей природой Кавказа и аутентичной грузинской кухней.