https://sputnik-georgia.ru/20220410/mezhdunarodnyy-festival-golosa-miafoniya-proydet-v-adzharii-265812340.html

Международный фестиваль голоса "МиаФония" пройдет в Аджарии

Международный фестиваль голоса "МиаФония" пройдет в Аджарии

Фестиваль объединит мастеров певческих, голосовых и звуковых практик 10.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-10T11:31+0400

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аджария

фестиваль

грузия

новости

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гомардули

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Международный фестиваль голоса "МиаФония" пройдет в Аджарии с 3 по 9 июня, говорится на сайте организаторов.Международный фестиваль "МиаФония" (в переводе с греческого означает "мой голос") объединяет мастеров певческих, голосовых и звуковых практик. Пройдет он в ретритном центре "Gomarduli Zen Garden" в живописном селе Гомардули.Заниматься с гостями будут педагоги, ведущие и тренеры из нескольких стран – из Израиля, Турции, России, а также из Грузии.Страну на фестивале представит Атина Корнелиус – певица, музыкант, участница грузинской группы "Asea Sool". Коллектив исполняет музыку в собственном уникальном стиле – "Хмели-сунели". Это, по словам музыкантов, сочетание народных грузинских мотивов с джазом, блюзом и роком.Минкульт Грузии объявил конкурс для продвижения международных фестивалей >>>Организаторы отмечают, что фестивальная программа дополнена завораживающей природой Кавказа и аутентичной грузинской кухней.

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