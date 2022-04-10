https://sputnik-georgia.ru/20220410/naydennoe-v-gori-telo-mozhet-prinadlezhat-malchiku-kotorogo-iskali-18-let-265876284.html
Найденное в Гори тело может принадлежать мальчику, которого искали 18 лет
Найденное в Гори тело может принадлежать мальчику, которого искали 18 лет
Семья пропавшего обвиняет в убийстве приговоренного судом к бессрочному заключению Яго Небиеридзе 10.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-10T15:53+0400
2022-04-10T15:53+0400
2022-04-10T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские полицейские обнаружили тело подростка в одном из районов города Гори в воскресенье.Как удалось выяснить Первому каналу, обнаруженное тело, вероятно, принадлежит 11-летнему подростку, который бесследно пропал в 2004 году. Семья вела его поиски последние 18 лет.Семья пропавшего была уверена, что ребенка убили. В убийстве они обвиняют приговоренного судом к бессрочному тюремному заключению в 2019 году за убийство и изнасилование девятилетней Нанико Бериашвили Яго Небиеридзе.Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе приговор убийце восьмилетней девочки >>Кто предоставил полиции информацию о местонахождении тела, пока неизвестно.В МВД не стали сообщать деталей дела. Ведется следствие.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, гори, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии
Найденное в Гори тело может принадлежать мальчику, которого искали 18 лет
15:53 10.04.2022 (обновлено: 16:16 10.04.2022)
Семья пропавшего обвиняет в убийстве приговоренного судом к бессрочному заключению Яго Небиеридзе
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские полицейские обнаружили тело подростка в одном из районов города Гори в воскресенье.
Как удалось выяснить Первому каналу
, обнаруженное тело, вероятно, принадлежит 11-летнему подростку, который бесследно пропал в 2004 году. Семья вела его поиски последние 18 лет.
Семья пропавшего была уверена, что ребенка убили. В убийстве они обвиняют приговоренного судом к бессрочному тюремному заключению в 2019 году за убийство и изнасилование девятилетней Нанико Бериашвили Яго Небиеридзе.
Кто предоставил полиции информацию о местонахождении тела, пока неизвестно.
В МВД не стали сообщать деталей дела. Ведется следствие.