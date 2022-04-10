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С помощью санкций США никогда еще не достигли поставленных целей - СМИ

С помощью санкций США никогда еще не достигли поставленных целей - СМИ

Санкции США не окажут давления на Россию из-за отсутствия условий для их снятия, пишет американское издание 10.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-10T16:27+0400

2022-04-10T16:27+0400

2022-04-10T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. США с помощью санкций наносят ущерб экономикам других стран, однако такие меры еще ни разу не помогли Вашингтону достичь первоначальных целей, считает колумнист журнала National Interest Уилл Смит.Однако, по мнению журналиста, этот метод не работает. В свое время руководители Ирана, Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Северной Кореи доказали, что никакие экономические трудности не заставят их принять ультиматумы, угрожающие их власти.Когда Америка вводит санкции с расплывчатыми или постоянно меняющимися условиями, избегая при этом дипломатических контактов, правительства теряют надежду на то, что эти ограничения когда-либо будут сняты, пишет Смит."Удивительно, но реакция попавших под санкции государств стала второстепенной заботой для тех, кто считает экономическую боль высшим показателем успеха", — рассуждает он.Число введенных против России санкций превысило шесть тысяч - Мишустин >>Обозреватель убежден, что США и их союзники могут повторить ошибки прошлого в текущей ситуации на Украине, так как Вашингтон до сих пор не обозначил Москве конкретных условий для снятия введенных ограничений.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, политика, новости, антироссийские санкции, сша