https://sputnik-georgia.ru/20220410/vybory-prezidenta-frantsii---gde-golosovat-v-tbilisi-265874599.html

Выборы президента Франции - где голосовать в Тбилиси

Выборы президента Франции - где голосовать в Тбилиси

Проголосовать на выборах французские граждане могут в посольстве республики в Тбилиси на улице Крцаниси 10.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-10T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Французские граждане, проживающие в Грузии, сегодня в Тбилиси выбирают будущего президента Франции.Почти 70 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 по парижскому времени (10:00 тбс) на территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария в воскресенье. В выборах участвуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эмманюэль Макрон.Проголосовать на выборах французские граждане могут в посольстве республики в Тбилиси на улице Крцаниси до 19 часов.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей.Согласно опросу компании Elabe, по данным на 8 апреля, Макрон может набрать в первом туре 26%, а Ле Пен – 25%. Отрыв во втором туре между Макроном и Ле Пен также сократился: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" - 49%.

https://sputnik-georgia.ru/20220410/izbiratelnye-uchastki-otkrylis-vo-frantsii-strana-vybiraet-prezidenta-265872739.html

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